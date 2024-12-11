玻陶股為今日最強類股 冠軍盤中強漲逾4%

台股11日因台積電（2330）壓盤，盤中挫逾百點，不過玻陶股逆勢走強，冠軍（1806）強漲逾4%，台玻（1802）上漲逾3%，冠軍公布11月營收達3.08億元，年月雙增，累計今年前11月營收達31.70億元，較去年同期成長11.5%。

今年10月下旬，冠軍高層爆出涉侵占、掏空公司遭檢調搜索，11月14日冠軍針對搜索一事舉行線上說明會表示，這次事件發生後，公司已成立審計委員會、同時委託獨立第三方專業機構進行調查、給予意見，並確認這次事件未對公司存在有重大損害或不利益情事。

冠軍指出，除了積極配合檢調偵查，另外為維護股東權益及落實公司治理，目前部分涉案管理階層皆已迴避事件所衍生之法律爭議。

在冠軍出來說明後，冠軍股價未再下跌，均守住10元價位，直至昨日股價開始走強，今盤中逆勢強漲逾4%。

財報方面，冠軍第3季合併營收為8.85億元、年增9.8%，稅後純益達6,861.6萬元，較去年同期5,797.7萬元增加18.3%，每股稅後純益（EPS）達0.18元，優於去年同期0.15元，創近六年同期新高。

累計前三季合併營收達25.7億元、年增13.75%，稅後純益8,394.5萬元，較去年同期105.3萬元大增，每股純益達0.22元，優於去年同期和去年全年損平表現。