台股回測23,000點 台積電、聯發科、廣達影響的跌點最多

台股11日以23,108.36點開出，下跌16.72點，指數開低走低，一度失守23,000點，低點下滑至22,880.57點，下跌244.51點，台積電（2330）除息前股價下挫，影響大盤指數最多，聯發科（2454）、廣達（2382）也是影響大盤指數較高的個股。

台股跌破23,000點關卡，權王台積電走弱是主要因素，台積電11月合併營收2,760.58億元，月減12.2%，年增34%，主要是反映客戶端拉貨高峰過後的季節性因素影響，但仍是歷年最旺的11月，且為歷史單月次高；累計前11月合併營收2.61兆元，年增31.8%。

台積電預期在新台幣32元兌1美元基礎上，第4季美元營收約介於261~269億美元，季增11.1~14.5%，平均值季增13%；法人推估，在台積電美元財測基礎上，第4季新台幣合併營收同步挑戰新高，約介於8,352~8,608億元。

台積電明（12）日將除息季配息4元，但台積電ADR周二大跌3.6%，收在191.94美元，連續三個交易日下跌，台積電早盤以1,045元開出，下跌20元，盤中跌幅略減，另外，聯發科、廣達也是影響大盤下跌點數較多的兩檔電子股。