美股盡墨！台股早盤挫逾200點 跌破23,000點

台股11日開盤指數為23,108.36點，下跌16.72點，台股早盤一度跌逾200點，最低來到22,888點。台積電（2330）開盤價為1,045元，下跌20元。

群益投顧表示，近期川普提高關稅言論較先前降溫，顯見各國政府與相關產業積極進行調整下，利空與衝擊持續鈍化；2025年1月20日川普正式上任後，企業減稅、金融與生技法規鬆綁等政策實質利多開始發酵，將有利美股與台股表現。台股12月上漲機率超過九成、市場普遍預期2025年將呈牛市行情、台灣第4季出口可望創新高，台股未來展望樂觀，短線震盪毋須擔心。

川普人事布局探測市場風向，1月20日前一切皆充滿變數，例如，從選前即多次堅稱撤換FED主席鮑爾，12月8日卻大逆轉表示不會，有利寬鬆政策延續。台股中長期偏多看待，但短線中國大陸恐將對川普實施反制、輝達為第一槍，大陸劃設七處航空保留區、再度封鎖恫嚇，皆可視為對美談判手段，預期導致台股漲多拉回震盪整理；因中長線持續看好，可擇優布局偏多操作。

操作題材可留意：

1.台積電填息秀拭目以待─台積電2019年開始改採季配息，填息速度甚快；自2021年迄今僅兩次超過一天，其餘皆當天填息；12月12日將除息4元發放1,073億元股息。

2.貨櫃三雄2025年第1季持續看多─貨櫃三雄今年第3季獲利亮眼，累計前三季稅後純益約1,950億元，預期2024年稅後獲利逾2,500億元。由於2025年第1季地緣政治問題持續、川普新關稅政策實施前的拉貨潮、美東碼頭工人於2025年1月15日再度罷工機率攀升，整體海運類股獲利持續看旺。

周二（10日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為44,247.83點，下跌154.1點、跌幅0.35%；S&P500指數下跌0.3%；那斯達克指數下跌0.25%；費半指數下跌2.47%。台積電ADR跌3.63%，較台北交易溢價17%。

雲端運算服務商甲骨文(Oracle)大跌6.8%，周一盤後公布業績略低於預期。在此之前，對AI的樂觀情緒推動甲骨文今年來累計上漲逾80%。戴爾（Dell）大跌5.7%，慧與（HPE）跌5.2%，延續11月來的頹勢。Google 母公司Alphabet股價大漲5.6%，這家科技巨人宣布在量子運算領域取得突破。

三大法人周二集中市場合計賣超142.1億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超70.1億元，投信賣超14.6億元，自營商（自行買賣）賣超17.5億元，自營商（避險）賣超39.8億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少595口至12,177口，其中，外資淨空單減少188口至37,390口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1,437口至17,612口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在23,400點，週賣權最大OI落在23,000點 ; 月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在22,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1下降至0.9。VIX指數下降0.26至18.64。外資台指期買權淨金額-0.97億元 ; 賣權淨金額0.13億元。整體選擇權籌碼面中性。