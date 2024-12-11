大盤千點行情 中小科技領軍 155檔台股基金績效勝大盤

台股自11月底以來上漲逾千點，漲幅4.37%，觀察同期間台股基金績效平均表現7.04%表現勝大盤，更是有155檔台股基金同期間績效打敗大盤，其中包括群益中小型股、群益創新科技、野村鴻運等績效前十檔基金漲幅都有10%以上，表現出色。群益投信表示，2000年來台股在12月平均漲幅2.43%勝率八成，台股走的是波段行情，猜測進場時點不易，不如採取定時定額方式進場，台股個股波動劇烈，基金投資的低波動優勢勝過個股，建議投資人不妨以台股基金來作為投資工具。

群益中小型股基金經理人蔡孟軒表示，雖金融市場波動劇烈，預期美國選舉過後指數將回歸基本面，川普政府仍把AI相關投資領域放在政見推薦主軸中，趨勢仍對台灣電子產業有利。花旗經濟驚奇指數持續攀升，整體總體經濟無虞。觀察目前風險指標僅US10公債殖利率跟美元指數因降息幅度較市場預期為低導致往上，其餘大多仍低水位，如油價、VIX、信用價差，整體股市仍無系統性風險。台股第4季到隔年第1季大多為上漲格局，預估後市可帶來許多類股輪動機會。可關注ODM、散熱、光通訊、IC設計、GB300系列相關類股。

群益創新科技基金經理人孫傳恕指出，台股10月外銷訂單穩健成長連8 紅，因持續受惠AI 及雲端業者等需求持續強勁熱絡，並帶動伺服器訂單續強，加以年終備貨需求漸次釋出，資通訊產品和電子產品維持成長趨勢，其中電子產品連3 個月維持雙位數成長，年增率由10.5%上升到11.2%。台股選股不選市的策略，看好族群部分，AI 帶動高速成長，其中矽光成長幅度最大，且川普政策有利CSP大廠轉單台灣光通廠商。GB300部分，亦為市場關注焦點，如持續進展散熱水冷方案、快接頭數量提升、CCL升級、BBU改為OCP規範，皆可關注相關類股。四大CSP 2024/2025持續上修資本支出，相關大型ODM仍可有所期待。半導體庫存維持健康，COWOS需求到2025-2026年仍強勁，相關檢測、機台設備持續業績成長。