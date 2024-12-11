野村投信2025第1季投資展望：股優於債 惟波動度升高 逢低布局

2024年已近尾聲，投資人已將目光放在2025年。野村投信表示，2025年全球經濟緩步成長，加上美歐主要市場寬鬆貨幣方向不變，基本面與資金面有利風險性資產表現，第1季建議採取股優於債的配置，不過，即將在1月20日就任美國總統的川普，其政策方向與實施力度仍有高度不確定性，可能將造成市場波動，受惠於政策以及成長趨勢明確的族群具有投資價值，選股重要性高於選市。股市看好美、日、台的成長潛力，債市首推非投資等級債。

野村投信投資長俞鼎基(Guy Uding)表示，去年底市場預期今年美國經濟將步入衰退、聯準會有望大幅降息，但今年以來美國經濟展現韌性，就業市場表現亮眼，通膨雖然走緩但仍高於聯準會目標，聯準會直到第3季才開始降息。展望2025年，全球經濟可望在今年堅實的基礎上維持成長步調，但個別國家與區域之間的差異將持續擴大，統計顯示，自2019年第四季(疫情爆發)以來，美國的實質收入增加11.7%，財富成長幅度高達43%，均遠優於其他成熟經濟體，預期在2025年，美國仍可維持領先成長的步調。至於利率走勢，仍要看美國就業市場以及通膨的動向，12月聯準會有機會降息一碼，未來最大的不確定因素來自於川普的政策，美國通膨已趨緩但仍高於目標，川普的關稅政策可能導致商品價格上揚，增添通膨壓力，因此，聯準會的降息速度將減緩，幅度也可能低於預期。

資產配置方面，由於全球經濟溫和成長，加上資金面相對寬鬆，第一季股市仍有不錯的成長機會，建議採取股優於債的配置，惟包括美國在內的許多市場評價面均處於相對較高的水平，因此若遇到消息面的利空如川普政策過猛、地緣政治風險等，市場波動幅度會較大，但美國在降息循環、資金充沛、避險需求的支持下，股市有上揚空間；至於其他的市場，目前各界都在等待川普上任後的政策，個別市場受影響程度不一，亦須視實際政策而定，整體而言國家、產業、個股表現差異較大。債市方面，市場可能擔憂川普政策造成通膨上揚，美債殖利率會較為波動，相對看好利率敏感度較低的美國非投資等級債，全球短期債券也值得加碼。

野村投信海外投資部主管呂丹嵐表示，目前市場多半認為川普的關稅政策是談判手段，目標降低貿易赤字、增加稅收以應減稅，加上變數仍很多，股市尚未充分反應關稅政策的影響。投資策略方面，市場將從AI主導轉為川普主導，除了選擇受惠於政策方向的族群，選股的重要性也提高，另外也會採取分散配置，以因應快速輪動的市場情緒與政策風險。就次產業而言，AI趨勢相關如軟體、電力能源以及Magnificent 7等權值股成長潛力仍佳；川普政策中心的族群有望受惠於Re-shoring(製造業回流)的效應；金融股受到川普政策不利影響較輕，利率方向穩定、市場流動性高是其有利因素；網路類股在疫情期間的競爭加劇，為贏者全拿的態勢；生技類股則有利率穩定有利緩慢復甦、藥廠購併需求等有利因素支持；製藥類股則需聚焦在重大藥物持續發展(GLP-1、阿茲海默、細胞療法等)。