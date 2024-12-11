朝野達共識…當沖降稅 再延長三年

立法院昨（10）日召開朝野協商討論《證交稅條例》修法，朝野達共識，確定當沖降稅將再延長三年至2027年底，最快本周五三讀，可望在屆期前順利銜接。這將是第三度延長，外界預期將激勵股市動能。

當沖降稅最早自2017年4月28日實施，從原本證交稅率千分之3減半至千分之1.5，為期一年，屆期後延長約三年八個月至2021年底，即將落日前再度修法延長三年至2024年底，在即將屆滿前，昨日獲得朝野立委共識，同意再延三年。

財政部原本提案版本就是延長三年，不過先前藍綠立委有不同意見，部分提案希望延長五年，更有立委要求直接讓降稅常態化；但同時，也有立委質疑當沖降稅成效，認為不該再延長。

在各方意見角力下，立法院財委會審查當沖降稅無法凝聚共識，昨日由立法院長韓國瑜召集朝野協商。昨日協商過程，財政部長莊翠雲表示，當沖降稅措施至今年底屆期，自實施以來確實有效提升市場成交量及流動性，且降低投資人交易成本。

她強調，證券市場容易受到國際政治、經濟情勢變化，延長三年是較為合適的期間，五年將會過長，未來即將屆期前，政府可以再通盤檢視並因應。

原本國民黨團提延長五年版本、民眾黨團提三年後稅率遞增版本，經過討論後，朝野達成共識，一致同意採三年版本，但附帶決議，即金管會須就當沖降稅政策延長的指標和受惠對象及三年後預期達成的政策目標提出報告，全案最快可望周五三讀，讓當沖降稅順利銜接。

當沖降稅歷次延長，皆各有其政策目的，2017年時首度實施，主要是為了提升市場交易量能與流動性，第一次延長降稅是為了穩定交易動能與降低投資人臆測，第二次延長則為了促進證券市場長遠發展，而第三次延長則是為了滿足長短期投資人的需求，有利於資本市場發展、維持市場流動性。

根據金管會先前所提稅式支出報告，歷次當沖降稅以來，無論當沖占比、市場日均成交值皆成長，市場流動性明顯提升，帶動台股量能大幅成長，且2022年第二次延長降稅後至2023年底，股市日均成交值超過3,300億元，優於原本稅式支出評估。



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