AI伺服器需求熱絡…上市櫃營收 寫最強11月

受惠人工智慧（AI）伺服器需求持續熱絡，上市櫃公司11月總營收達3.98兆元，年增12.19%，月減4.37%，為歷年同期最旺，並改寫單月歷史第五高紀錄；累計前11月營收為40.55兆元，預期全年表現將挑戰史上最佳成績。

凱基投顧董事長朱晏民、統一投顧董事長黎方國分析，雖然終端庫存去化接近尾聲，但消費性電子、車用等需求復甦力道有限，11月營收仍未脫「只有AI好，其他表現持平」基調，所幸低基期等有利條件加持，第4季獲利仍可較去年同期增長。

上市櫃公司11月營收揭露，雖然蘋果新機拉貨高峰已過，且AI伺服器處於新舊產品轉換階段，未能延續9月、10月逾4兆元水準，但仍達3.98兆元，連九個月維持3兆元以上，並超越2021年11月的3.89兆元，是歷來同期最旺表現。

11月上市櫃營收表現

與其他月分營收相較，11月僅次於2024年10月的4.16兆元、2021年12月的4.13兆元、2022年9月的4.07兆元、2024年9月的4.06兆元，寫下單月歷史第五高。

累計前11月營收已達40.55兆元，年增11.8%，若12月營收延續3兆元以上，將有機會超越2022年的43.26兆元，創下歷年最高的里程碑。

11月營收締造歷史新猷的公司家數增至86家，高於10月的67家、去年同期的52家，亦為今年第二多，主要指標包括緯穎（6669）、智邦、神達、奇鋐、台光電、華擎、嘉澤、台泥、來億-KY、大亞、東陽、材料-KY、藥華藥等。

以單月營收規模排行來看，鴻海以6,725億元蟬聯冠軍寶座，為歷年同期次高紀錄，月減16.4%，年增3.4%；排名第二的台積電營收2,760億元，改寫歷史次高。

廣達、和碩、緯創等三家大型電子代工廠分居第三至五名。其中，廣達拜AI伺服器及筆電出貨維持熱絡，11月營收達1,413億元，連續七個月站穩千億元，月增4%，在同業中表現相對出色。

台新投顧副總經理黃文清分析，航運、IC通路、金融等三大產業次族群，11月營收年增幅度相對較大，介於22.9%至34.2%不等，功率放大器（PA）、汽車、觸控衰退最明顯，達4.3%至22.0%間。