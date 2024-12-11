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台股主力落跑外資轉賣 成交量萎縮至3,563億元
輝達遭大陸反壟斷調查，股價與台積電ADR同步走跌，衝擊市場多頭信心，加上昨（10）日外資結束連六買，轉為賣超70.1億元，主力也紛紛落跑，使權值股停電，行情開低走低，終場大跌148點、收23,125點，跌破5日均線，成交量萎縮至3,563億元。
盤面個股跌多漲少，集中市場上漲家數326家，下跌家數608家；類股中以航運股跌1.7%最弱勢；族群中包括工具機、元宇宙、USB 4.0、生醫等逆勢走強；千金股跌多漲少，僅大立光、旭隼、聯發科、創意收紅，穎崴持平，餘均收黑，鈊象跌39元、收996元，跌破千元，千金股檔數減至16檔。
三大法人共計賣超台股141.8億元。其中外資賣超70.1億元，終結連六買；投信賣超14.3億元，由買轉賣；自營商賣超57.3億元，連四賣、累計賣超107.5億元。八大行庫則進場護盤，買超23.1億元、由賣轉買。
外資賣壓主要聚焦台積電（2330）、鴻海、聯電等大型權值股，使得大盤承壓；外資在台指期未平倉淨空單部位則小減188口、降為37.390口，減幅有限。
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