台股主力落跑外資轉賣 成交量萎縮至3,563億元

加權指數近月壟罩在川普擬加徵關稅陰霾中，指數一度跌破季線。但投資人已逐漸消化負面因素干擾後，指數回到季線之上，進入區間整理格局。 前段時間盛行的川普交易開始出現漲多回吐跡象，比如比特幣、美元匯率、公債利率、油價、半導體指數等。因為明年經濟景氣並不悲觀，預期加權指數也將慢慢走出區間整理格局，朝多頭前進。

2024-12-11 00:01