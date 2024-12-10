麥格理：台積電美國廠生產成本恐比台灣廠高出30%

麥格理證券在最新出具的個股報告指出，台積電（2330）美國晶圓廠生產成本可能比台灣還高出30%，使4奈米製程的獲利下降約1%~2%。台積電也表示，將承擔這些成本以支持美國廠的營運。儘管如此，麥格理仍持續看好台積電的未來表現，維持「優於大盤」評級及目標價1,500元不變。

麥格理以「台積電海外供應成本通膨」為題，分析台積電在海外複製特用化學品供應鏈時面臨的障礙。不過，美國廠及日本廠所面臨的挑戰並不相同。如果供應鏈複雜性及成本大幅上升，則亞利桑那州晶圓廠的總成本可能會讓市場感到意外。

麥格理指出，在先進製程的化學品領域，新應材、勝一（1773）、廣明實業（未上市）等台灣供應商享有一席之地。這些廠商擁有可靠的品質、業績紀錄及成本優勢。麥格理所諮詢的專家認為，這些公司在現有製程享有穩定市占，限制了競爭對手的機會。競爭對手可能只有到下一代製程（如2奈米/A16）才勉強有機會。

麥格理所諮詢的專家指出，台積電美國廠在採用4奈米製程時，由於缺乏合格的當地化學品供應商，因此必須依賴原先的台灣特化廠，導致物流成本高昂。例如，硫酸的運輸費用甚至還超過化學品本身的價格。

麥格理指出，台積電計畫承擔這些成本以支援美國晶圓廠運營，但這可能會擠壓毛利率。台積電管理階層在7月第2季的法說時指出，未來數年，毛利率將稀釋約2~3%。台積電前董事長劉德音在11月26日公開表示，在美國生產先進製程的成本可能比在台灣高出約100 億美元。

台積電日本廠專注於成熟製程（如22/28奈米），則受惠於當地化學品供應商的支撐。麥格理指出，雖然日本廠的供應成本比台灣廠高出約10%，但與美國晶圓廠相比，日本廠可以在當地採購化學品，因而可以大幅減少對進口的依賴，並減輕生產中斷的風險。

麥格理諮詢的專家指出，台灣及日本化學品供應商對在美國建廠猶豫不決，因為擔心先進製程生產的規模經濟不足，而且還擔心台積電的美國廠會轉向美國供應商，因而浪費他們的資本支出。