快訊

與賴清德多次交頭接耳…傳韓國瑜將率團祝賀川普就職？總統府說話了

洪申翰親上火線！勞動部公務員之死 明早10點公布重啟調查報告

內湖母女遭詐千萬 2詐團車手再落網…曾分2次向母取款150萬

聽新聞
0:00 / 0:00

麥格理：台積電美國廠生產成本恐比台灣廠高出30%

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
台積電。記者黃仲裕／攝影
台積電。記者黃仲裕／攝影

麥格理證券在最新出具的個股報告指出，台積電（2330）美國晶圓廠生產成本可能比台灣還高出30%，使4奈米製程的獲利下降約1%~2%。台積電也表示，將承擔這些成本以支持美國廠的營運。儘管如此，麥格理仍持續看好台積電的未來表現，維持「優於大盤」評級及目標價1,500元不變。

麥格理以「台積電海外供應成本通膨」為題，分析台積電在海外複製特用化學品供應鏈時面臨的障礙。不過，美國廠及日本廠所面臨的挑戰並不相同。如果供應鏈複雜性及成本大幅上升，則亞利桑那州晶圓廠的總成本可能會讓市場感到意外。

麥格理指出，在先進製程的化學品領域，新應材、勝一（1773）、廣明實業（未上市）等台灣供應商享有一席之地。這些廠商擁有可靠的品質、業績紀錄及成本優勢。麥格理所諮詢的專家認為，這些公司在現有製程享有穩定市占，限制了競爭對手的機會。競爭對手可能只有到下一代製程（如2奈米/A16）才勉強有機會。

麥格理所諮詢的專家指出，台積電美國廠在採用4奈米製程時，由於缺乏合格的當地化學品供應商，因此必須依賴原先的台灣特化廠，導致物流成本高昂。例如，硫酸的運輸費用甚至還超過化學品本身的價格。

麥格理指出，台積電計畫承擔這些成本以支援美國晶圓廠運營，但這可能會擠壓毛利率。台積電管理階層在7月第2季的法說時指出，未來數年，毛利率將稀釋約2~3%。台積電前董事長劉德音在11月26日公開表示，在美國生產先進製程的成本可能比在台灣高出約100 億美元。

台積電日本廠專注於成熟製程（如22/28奈米），則受惠於當地化學品供應商的支撐。麥格理指出，雖然日本廠的供應成本比台灣廠高出約10%，但與美國晶圓廠相比，日本廠可以在當地採購化學品，因而可以大幅減少對進口的依賴，並減輕生產中斷的風險。

麥格理諮詢的專家指出，台灣及日本化學品供應商對在美國建廠猶豫不決，因為擔心先進製程生產的規模經濟不足，而且還擔心台積電的美國廠會轉向美國供應商，因而浪費他們的資本支出。

台積電 晶圓廠 美國

延伸閱讀

美防長：印太部署關鍵 駐日航艦將搭載F-35C匿蹤戰機

前敘利亞情報官員涉虐囚 遭美國以戰爭罪名起訴

台積電營收公告及除息前股價跌 是否再拚「秒填息」？

川普2.0政策刺激 價值股與小型股潛力受矚目

相關新聞

麥格理：台積電美國廠生產成本恐比台灣廠高出30%

麥格理證券在最新出具的個股報告指出，台積電（2330）美國晶圓廠生產成本可能比台灣還高出30%，使4奈米製程的獲利下降約...

朝野協商達共識 當沖降稅延長至2027年底

投資人當沖交易證交稅減半優惠措施將於今年底屆滿，行政院提出修法將優惠措延至2027年，但立委對延長年限有歧異，立法院長韓...

餐飲股11月營收旺！豆府創歷史次高 八方雲集史上三高

餐飲股11月營收反應百貨周年慶與年末節慶檔期帶動，加上展店效益，業績繳出佳績。包括瓦城（2729）、豆府（2752）、亞...

外資賣超70億元終止連6買 台股失守5日線

台股從11月底低點強彈千點後，高檔承壓，今天終場下跌148.17點，收在23125.08點，失守5日線約23222點；加...

上市櫃前3季海外投資增逾9千億 改寫歷年同期新高

在半導體業投資潮推升下，金管會今天公布，今年前3季上市櫃公司海外投資規模淨增加新台幣9192億元，改寫歷年同期新高；另一...

2025繼續聚焦AI 野村：台股中性偏多 留意川政2.0變數

川普明年1月20日重返執政，被視為全球最大不確定因素，不過，因歐美通膨緩步下滑，就業數據將成為Fed降息依據，法人預估美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。