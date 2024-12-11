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好天氣要掰了 吳德榮：周六入冬最強冷空氣 跌破10度低溫

等待CPI數據 美股指數收低 道指連跌4日

就市論勢／航空、餐飲、重電 可留意

經濟日報／ 中國信託投信台股投資團隊

盤勢分析

加權指數近月壟罩在川普擬加徵關稅陰霾中，指數一度跌破季線。但投資人已逐漸消化負面因素干擾後，指數回到季線之上，進入區間整理格局。

前段時間盛行的川普交易開始出現漲多回吐跡象，比如比特幣、美元匯率、公債利率、油價、半導體指數等。因為明年經濟景氣並不悲觀，預期加權指數也將慢慢走出區間整理格局，朝多頭前進。

投資建議

股市處於整理格局，短期震盪都是尋找底部買點，可布局2025年看好的產業。

目前台股投資顯學依然在AI伺服器。輝達GB200系列AI伺服器還未大量出貨，市場已在期待GB300系列產品規格。相關供應鏈營收有機會在第4季創高。因此在選股上，還是擇優在AI族群，包含晶片製造、封測、散熱、組裝等權值較大的公司。

其他消費性電子產業狀況比較乏善可陳，但受到預期加徵關稅影響，可能有提前備貨狀況。只是還未到真實的需求拉動，提前備貨的後續問題是庫存調整，所以反而要留意因為提前拉貨而上漲的股票，後續成為調節的原因。

傳產內需股產業旺季在第4季至明年第1季。台灣內需狀況好，評價也低。傳產的航空、製鞋相關、汽車、餐飲、重電類股等，可以留意布局機會。

綜觀未來產業狀況，AI權值股回升，美國經濟狀況良好，未來指數看法暫時沒有悲觀理由，指數有機會走高。現階段科技股選擇上還是以AI為主。適度搭配一些傳產類股等。

AI 川普

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