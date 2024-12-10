永續發展座談 人氣旺

臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心持續協助上市上櫃公司永續發展，以達成企業淨零減碳的目標，近期共同舉辦兩場「永續發展委員會暨永續長座談會」，共計吸引350位企業代表參加，反應回響熱烈。

證交所董事長林修銘致詞時表示，金管會在2023年發布的「上市櫃公司永續發展行動方案」中，推動上市上櫃公司設置永續發展委員會（永續長），證交所與櫃買中心今年3月已發布「永續發展委員會組織規程參考範例」，鼓勵設置功能性委員會，來協助董事會強化永續治理，透過跨部門溝通和協調整合資源，有助提升公司治理績效及落實永續行動。

兩場次座談會分別邀請四家上市上櫃公司代表進行專題分享，在「永續發展委員會經驗分享」時段，邀請王道銀行委員林坤正、崑鼎綠能環保委員兼執行秘書張君偉、元大金控委員周行一、揚秦國際董事長卓靖倫，說明功能性委員會的實務運作情形，就其所屬產業關注的不同永續議題，持續關注ESG法規趨勢，以滿足供應鏈的永續管理需求，並創造企業價值。

在「永續長經驗分享」時段，則邀請東元電機處長施昂廷、佳格食品永續長陳文琪及普萊德科技永續長許華玲，分享永續治理和推展ESG業務的寶貴心得，需要跨部門協力合作，並納入營運活動及決策制定流程，方能落實永續轉型，攜手邁向更長遠的未來。

此外，配合政府打造台灣成為亞洲資產管理中心，證交所集團旗下臺灣指數公司於會中分享全新規劃的IR議合服務平台（IR Engage），提供法說會服務、ESG資訊加值、IR議合媒合等三大核心服務。

金管會證期局尚光琪主任祕書於致詞時亦期許，IR議合服務平台能促進上市上櫃公司與投資人間的交流與合作。