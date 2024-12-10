定期定額熱門股 台積稱冠

證交所昨（10）日公布11月定期定額投資個股及ETF前20名。前20名個股均為「老面孔」，連續多月蟬連，僅名次上小幅變動；當中，金融股占11檔，其他有六檔AI概念股、三檔傳產龍頭股，可見金融、科技股仍為投資人定期定額首選，持續由台積電（2330）稱冠。

依證交所資料，投資人11月定期定額最愛仍為台積電，且進一步成長至91,156戶，單月增加2,186戶；第二名則是兆豐金31,542戶，第三名為玉山金29,526戶。

其餘在2萬戶以下，依序為：鴻海、第一金、中信金、合庫金、中華電、富邦金、台新金、元大金、永豐金、國泰金、聯發科、台達電、台泥、中鋼、統一、臺企銀、廣達等。

科技股中，除台積電單月增加外，鴻海也增加1,186戶，從上個月的第五名進步至第四名；金融股單月呈現增加的是中信金、富邦金。

ETF方面，11月定期定額投資前五高依序為：國泰永續高股息303,316戶、元大高股息272,110戶、元大台灣50的271,117戶、富邦台50的250,313戶，以及群益台灣精選高息123,477戶，五檔戶數都呈現月增，又以富邦台50單月增加18,661戶最多。

富邦科技以8,147戶投資戶，首度擠進第20名；國泰智能電動車11月跌出20名榜單外。