2025繼續聚焦AI 野村：台股中性偏多 留意川政2.0變數

川普明年1月20日重返執政，被視為全球最大不確定因素，不過，因歐美通膨緩步下滑，就業數據將成為Fed降息依據，法人預估美國2025年至少有再降息2碼的空間。台股整體EPS仍可維持雙位數成長，獲利挹注明年台股上漲的趨勢不變。

野村投信指出，台股長線走勢仍將緊貼基本面，避開有題材但尚無實質獲利貢獻股票，選股不選市仍是目前主要的投資策略，資金基本上還是圍繞AI，建議不追高且可分散佈局以降低風險。

野村投信認為，美國經濟仍具韌性，雖短期內仍有川政2.0的不確定性將影響投資氣氛，但基本面維持正向看待，建議逢低布局不追高，首選仍是2025年成長趨勢明確之AI相關個股，看好族群包括，半導體，高速運算，AI 相關，傳產則以綠能、電網等標的。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，2024年晶圓代工產業重回上升循環，根據Tech Insights統計分析指出，2024年全球晶圓代工市場成長19%，主要由AI與 HPC應用帶動先進製程需求，年產值預估將達 1470億美元。

展望2025年全球晶圓代工產業的成長趨勢將持續由 AI 和 HPC 應用推動，車用與工控需求回升有助改善產能利用率；晶圓代工利用率在2023年第2季落底後逐步回升，先進製程需求已回到90%，顯示需求仍強勁，但成熟製程市場競爭尤其激烈，產能利用率的回升速度仍緩慢。

法人指出，在輝達（Nvidia）及AI ASIC 需求帶動下，COWOS需求大幅成長，搭配近期台積電大幅上修COWOS產能計畫，AI晶片瓶頸可望在2025年陸續打開。AI兵家必爭的雲端服務，因AI資料中心擴展，推動十年以來最強勁的雲端資本支出周期。

展望2025年，姚郁如表示，美國通膨緩步下滑的基調並未改變，而川普關稅政策迄今仍處於喊話階段，實質落地前需經多道關卡，現階段仍停留在市場氣氛面影響，預料就業數據才是當前聯準會貨幣政策走向的最主要依據。

目前市場預估2025年至少有2碼降息空間，美國經濟仍享有降息效應的支持，2025年GDP保持2%以上增長問題不大。台灣總經走向跟美國差不多，成長略為降速但保持溫和態勢。