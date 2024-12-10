上市金控前11月大賺5714億元 全年超越2021年創新高無懸念

14家上市金控今年1~11月累計獲利全數出爐，在雙雄富邦金（2881）、國泰金（2882）11月單月均無2023年11月單月大虧狀況、獲利大好帶動下，累計前11月整體金控獲利較去年同期成長幅度再拉高到將近六成，來到5,714億元，距離2021年整體金控全年獲利的史高紀錄5,806億元只差不到百億，2024全年金控獲利刷新歷史新高紀錄可說已經沒有懸念。

累計整體金控前11月獲利則是已經創下歷史同期新高，但14家金控中累計獲利創同期新高其實目前只有半數、七家，但其餘創累計獲利次高紀錄的金控包括富邦金、凱基金（2883）等，其實與史高獲利已經相差無幾，預期到年底的全年獲利有望再寫新猷。

雖然台股11月月線收黑，但11月單月整體金控獲利合計345億元，比上月仍是大增39%，與美元升值的匯兌利益，以及各金控處分資產實現獲利動作有關。

至於全體金控累計前11月獲利比去年同期年增幅度拉高到58.8%，關鍵因素是，2023年11月雙雄與新光金（2888）都在新台幣強升影響匯兌損失因素下，出現單月數十億元虧損，其中，富邦金去年11月虧損26億元，國泰金虧損89億元，今年11月富邦金賺破百億元、國泰金單月獲利也有44.7億元佳績，新光金今年11月單月雖然也是虧損，但比起去年11月虧損81億元，今年11月小虧6億元，因去年11月整體金控合計單月是虧損，今年則是賺345億元，因此累計獲利成長幅度大幅拉高。