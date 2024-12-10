餐飲股11月營收旺！豆府創歷史次高 八方雲集史上三高

餐飲股11月營收反應百貨周年慶與年末節慶檔期帶動，加上展店效益，業績繳出佳績。包括瓦城（2729）、豆府（2752）、亞洲藏壽司（2754）、漢來美食（1268）、八方雲集（2753）、三商餐飲（7705）10日公告營收，皆創同期新高，豆府更一舉衝上歷史次高，八方雲集則是來到史上第三高。另，漢來美食前11月營收已超越去年全年，提前創下歷史新高。

瓦城公告11月營收4.51億元，年增10.77%；累計今年1至11月營收55.70億元，年增6.48%，雙雙創下歷史同期新高。瓦城表示，受惠百貨周年慶以及年底聚餐商機，推動11月營收成長。接下來預計年底將在環球購物中心A8開設樂子桃園首店。

豆府公告11月營收合併營收3.17億元，年增33.39%，累計前11月營收33.03億元，年增17.27%。豆府表示，業績成長動能主要來自持續拓增旗下各品牌門店數，截至目前，涓豆腐27家、北村豆腐家22家、韓姜熙的小廚房17家、姜滿堂和帕泰家各6家、阿達師五星麵舖3家、飛機河粉2家，合計83家。

八方雲集公告11月營收6.88億元，年增10.63%，累計前11月營收72.85億元，年增8.72%。八方雲集今年首度參與台北市國際牛肉麵大賽即獲得金牌肯定，研發主廚梁社漢更掀起一波網路討論熱潮，夾帶這波超人氣光環加持，11月底推出全新「金牌牛肉冬粉系列」，瞄準台灣牛肉麵一年產值50億元的市場。

亞洲藏壽司11月營收3.90億元，年增4.5%，累積前11月營收49.03億元，年成長6.34%，雙創同期新高。藏壽司表示，將持續推出熱門聯名扭蛋，年末壓軸登場的蠟筆小新，可望為營收注入新動能。目前全台59間門市，較去年同期增5家，加上海外3店，海內外共計62店。

三商餐飲11月合併營收4.89億元，年增20.02%；累計前11月合併營收57.75億元，年增10.43%，已突破去年全年營收。三商餐飲表示，隨12月巧福周年慶、雙12檔期、聖誔跨年等節慶檔期加持下，將有望持續衝高。

漢來美食11月營收4.88億元，年增20.33%，創同期新高；累計前11月營收為53.56億元，年增21.24%，超越去年全年營收49.19億元，提前創下歷史新高。公司表示，隨著餐飲市場進入年度尾牙、農曆春節預訂旺季，漢來美食旗下19個品牌50家餐廳業績將持續受惠。