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外資賣超70億元終止連6買 台股失守5日線

中央社／ 台北10日電
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股從11月底低點強彈千點後，高檔承壓，今天終場下跌148.17點，收在23125.08點，失守5日線約23222點；加計盤後交易成交值新台幣3435億元。根據證交所統計，今天三大法人合計賣超142.13億元。

觀察三大法人籌碼動向，今天同步站在賣方，外資及陸資（不含外資自營商）賣超70.14億元，終止12月以來連6買，本土投信和自營商也分別減碼14.62億元和57.37億元。

個股方面，外資今天買超前3名為復華台灣科技優息（00929），買超2萬3906張；富邦恒生國企正2（00665L）1萬6840張，和華航8957張。

值得注意的是，由於中國中央政治局9日會議釋出利多，定調貨幣政策重回「適度寬鬆」，為14年來首度轉向，今天外資買超榜前10名中，就有5檔是陸港股相關的ETF。

外資今天賣超前3名則為鴻海，賣超2萬449張；聯電1萬4246張，和陽明1萬1178張。

富邦投信投資策略師徐翊達分析，隨著GB200等新AI人工智慧伺服器開始出貨，明年AI需求沒有問題，只有供應問題，AI仍是相對有把握的產業，投資人可以挖掘與AI相關的半導體、自駕車等題材。

至於近期強勢的航運、金融股，徐翊達提醒，相關產業受美國總統當選人川普（Donald Trump）政策影響較大，投資人得提防政治風險。

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