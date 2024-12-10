昇達科法說／低軌衛星旺 明年貢獻營收年增八成

微波、毫米波元件設計製造公司昇達科（3491）10日舉行法說會，昇達科看好今年是低軌衛星元年，2025年延續今年高成長，明年第1季低軌衛星訂單在手，明年低軌衛星貢獻營收可望年增五成，推升明年營收可望成長五成，毛利率也可望持續成長。

昇達科董事長陳淑敏表示，2024年是低軌衛星元年之後，看好已經簽訂、待交付的訂單可望在2025年持續發酵，從大趨勢來看，2026年還是可以期待。

據了解，昇達科今年低軌衛星接單14億元，出貨約10億元，明年可望提升至19至20億元，整體低軌衛星貢獻營收成長八成。

總經理吳東義指出，美系A客戶訂單持續從內部轉移到外包，昇達科布局東南亞產能有助於訂單提升，此外，昇達科也是美系B客戶策略供應商，品項多且不可取代，今年訂單快速成長，明年訂單是今年數倍之多，長單效益將延續數年。

展望未來，昇達科預期，12月營收數字「會追上來」，單季營運應維持強勁，明年第1季也可望延續不錯動能，除低軌衛星可望成長八成，合併芮特營收獲利，射頻天線可望成長10%至15%，電信工程年增超過兩成，5G、4G回傳網路受惠北美歐洲及印度市場加快建設腳步，可望成長15%至20%，可望推升營收成長約五成，毛利率優於今年。

昇達科今年前11月營收為21.03億元，年增46.4%，創同期新高，也超過2022年度營收歷史新高的18.38億元紀錄，前11月營收中，衛星產品及元件占比42.7%，4G、5G回傳網路占比23.4%，射頻天線約為25.6%，網路工程占8.3%，昇達科累計前三季稅後純益為3.88億元，年增逾倍，每股稅後純益6.1元。