超級除息周到來 哪些高息ETF股息、價差都賺

邁入2024年最後一個月，逢台股配息淡季與近期盤勢震盪，高股息ETF遭遇降息逆風。法人觀察，12月共有14檔高股息ETF除息，其中有8檔今年以來含息報酬率守住雙位數，4檔現金股息殖利率站穩雙位數，績效與配息殖利率雙雙都在前段班的則有5檔，分別是凱基優選高股息30（00915）、大華優利高填息30（00918）、元大台灣高息低波（00713）、永豐優息存股（00907）、群益台灣精選高息（00919）。

其中凱基優選高股息30（00915）以26%的報酬，居今年以來績效王，年化配息殖利率也繳出雙位數的水準，讓投資人股息、價差兩頭賺。

凱基優選高股息30（00915）基金經理人施政廷表示，受惠AI供應鏈進入出貨潮，2025年台股企業獲利可望再創新高，台股本益比獲得實質支撐，台股後市表現空間可期。只是今年企業獲利年增35%，基期已墊高下，2025年企業獲利成長速度預期放緩至15~16%，市場震盪機率高，具備低波動選股指標的高股息ETF，相對有機會發揮抗跌能力。

再者，台股未來12個月現金股息殖利率預估會下調至3%以下，重視現金流規劃的投資人，除了留意配息殖利率，更要關注含息總報酬，才能確實掌握高股息ETF的整體競爭力。建議趁市場震盪之際伺機分批布局，累積部位分享台股後市成長契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。