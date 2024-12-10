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台泥深耕永續 國內首檔 SLCB 成功上櫃掛牌

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

台泥（1101）於10日發行國內首檔可持續發展連結轉換公司債（SLCB），發行總額達新台幣80億元，並於櫃買中心（Taipei Exchange）上櫃掛牌。本次發行是該公司在台灣市場發行的首檔永續發展債券，亦是截至目前為止我國永續發展轉（交）換公司債及SLB市場金額規模最大的發行案，展現台泥落實全面氣候承諾及綠色轉型的決心。

台泥本次發行的國內第一次無擔保轉換公司債（債券代碼：11011；債券簡稱：台泥一永）發行年期為5年，採詢價圈購方式公開銷售，轉換溢價率為109.18%，到期收益率與該公司的溫室氣體減量目標相連結。台泥是大中華區第一家通過科學基礎減碳目標（SBT）設定的水泥企業，業已承諾2050混凝土碳中和目標，致力和產業及社會共同面對氣候變遷挑戰，並積極參與全球低碳轉型進程。

櫃買中心表示，永續發展轉（交）換公司債可在股票系統交易，提供一般投資大眾更便利的永續投資管道。為利投資人快速識別，轉換公司債簡稱末2碼如加註「永」，即屬於永續發展債券。另外，為以實際行動支持中小企業永續轉型，降低發行永續（交）換公司債券上櫃掛牌之發行人，可向櫃買中心申請費用補貼，發行人可多加利用。活動詳情請至櫃買中心網站（https://www.tpex.org.tw）查詢。

公司債 台泥 櫃買中心

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