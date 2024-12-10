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持續刺激股市！當沖降稅最快本周五三讀

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

立法院10日召開朝野協商討論證交稅修正條例草案，將採行政院版本，當沖降稅再延三年。由現行證交稅率千分之3，當沖交易稅率則減半至千分之1.5，預計最快本周五13日三讀。

當沖降稅最早自2017年4月28日實施，為期一年，屆期後延長約三年八個月至2021年底，即將落日前再度修法延長三年至2024年底，財政部打算再延三年至2027年底。

據財政部版本，當沖降稅措施自2017年4月28日實施以來成效符合預期目標，可降低投資人交易成本，維持證券市場流動性，並帶動整體資本市場活絡。考量當沖降稅措施將於2024年12月31日屆期，且證券市場易受國際政治及經濟情勢變動影響，為促進證券市場持續發展及降低市場不確定性，當沖降稅措施有繼續延長適用期間必要，因此與金管會達成共識，延長三年至2027年12月31日。

立法院長韓國瑜今日召開朝野協商，原本國民黨團提出五年版本、民眾黨團則是三年後稅率遞增版本，最後則一致同意採三年版本，但附帶決議，即金管會須就當沖降稅政策延長的指標和受惠對象及三年後預期達成的政策目標提出報告，全案最快可望本五三讀，以利銜接原本叫要落日的當沖降稅。

證交稅

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