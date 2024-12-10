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朝野協商達共識 當沖降稅延長至2027年底

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
當沖降稅延長3年獲得朝野共識。圖／聯合報系資料照片
當沖降稅延長3年獲得朝野共識。圖／聯合報系資料照片

投資人當沖交易證交稅減半優惠措施將於今年底屆滿，行政院提出修法將優惠措延至2027年，但立委對延長年限有歧異，立法院長韓國瑜今主持朝野協商，會中達成共識，維持院版草案延長3年，並通過附帶決議，要求金管會提出政策效果的評估指標和受惠對象分析，訂定3年後期望達成的政策目標。

現行當沖稅率減半由千分之3降至千分之1.5，2017年實施以來歷經兩度延長，優惠將在今年12月31日屆期。行政院會日前通過財政部擬具的「證券交易稅條例」第2條之2、第12條修正草案，將當沖稅率減半延長至2027年12月31日止，同時刪除證券交易稅繳款書的送達規定，回歸行政程序法辦理。

立法院財政委員會初審時，因朝野立委個別提出延長2年、5年等不同版本，最終因無共識保留送協商。今日協商中，民進黨團總召柯建銘率先發話，指黨內一致支持院版延長3年，國民黨團書記長林思銘表示，樂見股市交易增加、提高稅收，若朝野共識是3年也同意。

原先提案延長5年的國民黨立委羅明才指出，他原先是支持金管會建議的5年，但無論幾年，市場都很期待，年底將至，他願意先求有再求有。他笑說，「特別是柯總召今天復出，我就送給他大禮，不堅持5年，3年也OK」。

民眾黨團代表黃珊珊指出，民眾黨支持延長，但也提出附帶決議，請金管會針對延長調降當日沖銷交易稅執行效果，建立評估指標和受惠對象分析，訂定3年後期望達成的政策目標，確保國家的稅賦優惠公平性與有效性，假使政策已成常態，是否就直接修法，而非每3年討論一次，此提議也獲得朝野支持。

莊翠雲說明，當沖降稅是減稅措施，依法要訂出期限，經與金管會密切溝通，因股票市場容易受到國際政治、經濟情勢變化，即將屆期之前，政府可以進行檢視再做因應，5年可能會過長，3年是比較適當的期間。

柯建銘會中建議，是否將「證券交易稅條例」排入周五立法院會的討論事項，宣讀後完成三讀，林思銘回覆，黨內還需要討論一下再做決定。

交易稅 金管會

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