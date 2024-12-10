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台股下跌148點 三大法人賣超142億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股10日仍無法突破上攻，收在23,125.08點，下跌148.17點，跌幅0.64%，成交量3,428.46億元，三大法人賣超142.13億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超70.14億元，投信賣超14.62億元，自營商賣超（合計）57.36億元，其中自營商（自行買賣）賣超17.56億元，自營商（避險）賣超39.8億元。

台積電（2330）收1,065元，跌幅0.93%；鴻海（2317）續跌，收192元。今日類股普遍下跌，僅傳產類股有上漲，不過漲幅也不多，台塑四寶僅台塑（1301）還守在40元之上，其餘三寶皆跌破40元；航運類股漲多回檔，陽明海運（2609）下跌3%，收80.5元；長榮航（2618）收46.2元，跌幅2.73%。資服股也同樣走弱，但零壹（3029）仍維持漲勢，收155.5元。

三大法人 自營商

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