快訊

台中23警涉「開假單」集體圖利 偵查隊長被帶回、6分局遭搜索

中職／知名球評爆料味全龍領先朱育賢爭奪戰 有望獲4年合約

瀏海螢幕不見了！蘋果OLED MacBook Pro變全螢幕機型 2026年登場

聽新聞
0:00 / 0:00

台股下跌148點收23125點 台積電收1065元、下跌10元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股今終場收在23125.08點，下跌148.17點，跌幅0.64%，成交量3,428.46億元。記者余承翰／攝影
台股今終場收在23125.08點，下跌148.17點，跌幅0.64%，成交量3,428.46億元。記者余承翰／攝影

台股10日拉回整理，早盤以23228.26點開出，盤中最低一度達23071.43點，終場收在23125.08點，下跌148.17點，跌幅0.64%，成交量3,428.46億元。櫃買則收258.21點，下跌2.26點。台積電（2330）收1065元，下跌10元。

盤面上以類股來看，科技股休息，電子通路、資訊服務、電腦周邊、 數位雲端、電子零組件等表現較為弱勢，而傳產股方面，則以航運、化工、營建、水泥等疲弱。

另外，以紡織、玻陶、電機、運動等類股逆勢撐盤。

觀察台股成交額排行榜，弱勢的有，台積電、神達（3706）、鴻海（2317）、世芯-KY（3661）、陽明海運（2609）、緯穎（6669）、華星光（4979）、光聖（6442）、順達（3211）、智邦（2345）、奇鋐（3017）、鴻準（2354）、長榮（2603）、廣達（2382）、聯鈞（3450）、訊芯-KY（6451）。

逆勢撐盤的則有，聯發科（2454）、安國（8054）、零壹（3029）、眾達-KY（4977）、矽統（2363）、創意（3443）、台光電（2383）、矽力*-KY（6415）、中租-KY（5871）、立積（4968）、華通（2313）等表現亮眼。

統一投信表示，上周美國公布失業率小幅上揚，就業市場持續放緩，預期FED12月仍將降息一碼，有利股市風險偏好。另一方面，隨著美國黑色星期五消費暢旺以及進入耶誕消費旺季，將有利年底作帳行情延續。根據過往20年統計，11月指數收黑，12月上漲機率逾90%，加上外資期貨空單降至38000口之下，搭配台股技術面偏多，類股良性輪動，預期指數將震盪盤堅。操作上建議逢低分批布局，並汰弱留強。選股方向上以AI概念股、消費性電子、PCB、航空及散裝、汽車零組件、紡織製鞋及高殖利率的營建及壽險等族群為主。

台積電 台股

延伸閱讀

川普首次執政期間台股行情熱 這兩類股漲幅驚人

00919、00878、00918配息逆勢維持新高…讓投資人趨之若鶩！月配冷季配熱

少子化嘉義高中招生更競爭！台積電設廠 又有嘉科實中招生

月配冷、季配熱 四檔季配型 ETF 人氣逆勢創高

相關新聞

台股下跌148點收23125點 台積電收1065元、下跌10元

台股10日拉回整理，早盤以23228.26點開出，盤中最低一度達23071.43點，終場收在23125.08點，下跌14...

台積電營收／11月逾2,760億元、月減12.2% 創歷年同期高

台積電今（10）日公佈2024年11月營收報告。2024年11月合併營收約為新台幣2,760億5,800萬元，較上月減少...

受惠亞馬遜 ASIC 加持 大摩看好這檔上看2900元

大摩認為緯穎（6669）後續營運將有望受惠亞馬遜的特殊應用IC（ASIC） AI伺服器，以及GPU後續上升潛力看望，因此...

川普2.0政策刺激 價值股與小型股潛力受矚目

富蘭克林坦伯頓基金集團每月公布的美國經濟儀表板追蹤三大類共十二項美國經濟指標，11月數據顯示，失業金申請、薪資成長、商品...

川普首次執政期間台股行情熱 這兩類股漲幅驚人

美國總統大選落幕，川普預計在明年1/20就任美國總統。近日他宣布將對關稅及半導體產業等議題，制定相關政策，使台股持續震盪...

台股資金重點已轉向2025：聚焦AI、景氣復甦成長股

近期美股受多家企業財報與展望利多帶動，維持強勢走勢，台股因與美股連動性強，亦連日上漲。法人分析，資金重點已轉向2025年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。