台股下跌148點收23125點 台積電收1065元、下跌10元

台股10日拉回整理，早盤以23228.26點開出，盤中最低一度達23071.43點，終場收在23125.08點，下跌148.17點，跌幅0.64%，成交量3,428.46億元。櫃買則收258.21點，下跌2.26點。台積電（2330）收1065元，下跌10元。

盤面上以類股來看，科技股休息，電子通路、資訊服務、電腦周邊、 數位雲端、電子零組件等表現較為弱勢，而傳產股方面，則以航運、化工、營建、水泥等疲弱。

另外，以紡織、玻陶、電機、運動等類股逆勢撐盤。

觀察台股成交額排行榜，弱勢的有，台積電、神達（3706）、鴻海（2317）、世芯-KY（3661）、陽明海運（2609）、緯穎（6669）、華星光（4979）、光聖（6442）、順達（3211）、智邦（2345）、奇鋐（3017）、鴻準（2354）、長榮（2603）、廣達（2382）、聯鈞（3450）、訊芯-KY（6451）。

逆勢撐盤的則有，聯發科（2454）、安國（8054）、零壹（3029）、眾達-KY（4977）、矽統（2363）、創意（3443）、台光電（2383）、矽力*-KY（6415）、中租-KY（5871）、立積（4968）、華通（2313）等表現亮眼。

統一投信表示，上周美國公布失業率小幅上揚，就業市場持續放緩，預期FED12月仍將降息一碼，有利股市風險偏好。另一方面，隨著美國黑色星期五消費暢旺以及進入耶誕消費旺季，將有利年底作帳行情延續。根據過往20年統計，11月指數收黑，12月上漲機率逾90%，加上外資期貨空單降至38000口之下，搭配台股技術面偏多，類股良性輪動，預期指數將震盪盤堅。操作上建議逢低分批布局，並汰弱留強。選股方向上以AI概念股、消費性電子、PCB、航空及散裝、汽車零組件、紡織製鞋及高殖利率的營建及壽險等族群為主。