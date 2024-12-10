台積電營收／11月逾2,760億元、月減12.2% 創歷年同期高
台積電今（10）日公佈2024年11月營收報告。2024年11月合併營收約為新台幣2,760億5,800萬元，較上月減少了12.2%，較去年同期增加了34.0%。大致符合市場預期，為歷年同期新高。
台積電累計2024年1至11月營收約為新台幣2兆6,161億4,500萬元，較去年同期增加了31.8%。
台積電先前釋出第4季營收預測，在新台幣32元兌1美元基礎上，預估第4季美元營收約介於261億-269億美元，換算平均值季增13%（季增11.1至14.5%）。
法人先前推估，在台積電美元財測基礎上，第4季單季新台幣營收同步挑戰新高，約介於8,352億元至8,608億元，其中10月對應財測達成率已36.5%至37.6%，若趨勢不變，有助營收超越財測高標，推估拉貨高峰過後，後續11月與12月平均單月營收將較10月下滑，以平均2,605億元起跳，估計月減少13%至17%。
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