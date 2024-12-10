史上頭一遭新股掛牌價出包 兆豐證券回應了

力領（6996）今天掛牌上櫃，原本掛牌價為200元，但實際系統掛牌價顯示為182元。兆豐證券回應，「本公司主辦力領科技於今日上櫃掛牌，承銷價格為每股200元，本日盤中每股價格之漲跌幅計算亦應以200元為基礎，請投資人注意。」

力領掛牌價誤植事件應是台股史上第一次，事件中的三方今天早上陸續提出聲明，但還未提及問題癥結。「這次算是運氣好，不然，事情大條了。」外界好奇這次輸入錯誤問題所在，資深市場人士表示，系統是由櫃買中心輸入，但要去查資料來源，了解整個作業流程，才能知道問題出在那裡。

力領掛牌價200元，系統掛牌價顯示為182元。櫃買中心表示，此為誤植，會請系統更正，也會公告在櫃買中心網站上。不過，因為首日無漲跌幅限制，力領開盤後也一直維持在230元之上，投資人的權益不會受損。

力領上午在公開資訊觀測站發出重大訊息表示，公司承銷價為200元，掛牌首日股價漲跌計算應以200元為基礎，請投資人注意。