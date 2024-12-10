快訊

韓國瑜將率團祝賀川普就職 賴清德悄悄話祝一路順風

廉航與傳統航空界線漸模糊 搶食長程航線是利或弊？

常春藤名校高材生槍殺醫保CEO指「罪有應得」 遭盤查時開始發抖

史上頭一遭新股掛牌價出包 兆豐證券回應了

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

力領（6996）今天掛牌上櫃，原本掛牌價為200元，但實際系統掛牌價顯示為182元。兆豐證券回應，「本公司主辦力領科技於今日上櫃掛牌，承銷價格為每股200元，本日盤中每股價格之漲跌幅計算亦應以200元為基礎，請投資人注意。」

力領掛牌價誤植事件應是台股史上第一次，事件中的三方今天早上陸續提出聲明，但還未提及問題癥結。「這次算是運氣好，不然，事情大條了。」外界好奇這次輸入錯誤問題所在，資深市場人士表示，系統是由櫃買中心輸入，但要去查資料來源，了解整個作業流程，才能知道問題出在那裡。

力領掛牌價200元，系統掛牌價顯示為182元。櫃買中心表示，此為誤植，會請系統更正，也會公告在櫃買中心網站上。不過，因為首日無漲跌幅限制，力領開盤後也一直維持在230元之上，投資人的權益不會受損。

力領上午在公開資訊觀測站發出重大訊息表示，公司承銷價為200元，掛牌首日股價漲跌計算應以200元為基礎，請投資人注意。

台股 櫃買中心

延伸閱讀

川普首次執政期間台股行情熱 這兩類股漲幅驚人

00919、00878、00918配息逆勢維持新高…讓投資人趨之若鶩！月配冷季配熱

兆豐證券暨兆豐期貨《2025投資趨勢論壇》：解析趨勢、贏戰未來

債券ETF規模創新高

相關新聞

川普重掌白宮倒數30天 法人說台股不用怕的理由

美中貿易爭取起於川普1.0，川普2.0即將於明年1月20日登場，在正式重掌白宮前，川普陸續發表關稅及半導體產業相關議題，...

受惠亞馬遜 ASIC 加持 大摩看好這檔上看2900元

大摩認為緯穎（6669）後續營運將有望受惠亞馬遜的特殊應用IC（ASIC） AI伺服器，以及GPU後續上升潛力看望，因此...

川普2.0政策刺激 價值股與小型股潛力受矚目

富蘭克林坦伯頓基金集團每月公布的美國經濟儀表板追蹤三大類共十二項美國經濟指標，11月數據顯示，失業金申請、薪資成長、商品...

川普首次執政期間台股行情熱 這兩類股漲幅驚人

美國總統大選落幕，川普預計在明年1/20就任美國總統。近日他宣布將對關稅及半導體產業等議題，制定相關政策，使台股持續震盪...

台股資金重點已轉向2025：聚焦AI、景氣復甦成長股

近期美股受多家企業財報與展望利多帶動，維持強勢走勢，台股因與美股連動性強，亦連日上漲。法人分析，資金重點已轉向2025年...

科技權值股休兵 台股多空拉鋸失守5日線

科技權值股休兵，台股今天呈現多空拉鋸，截至10時30分，集中市場指數下跌133.55點，報23139.70點，失守5日線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。