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受惠亞馬遜 ASIC 加持 大摩看好這檔上看2900元
大摩認為緯穎（6669）後續營運將有望受惠亞馬遜的特殊應用IC（ASIC） AI伺服器，以及GPU後續上升潛力看望，因此大幅調升目標價，從2,315元上調至2,900元，給予評級「優於大盤」。
大摩指出，亞馬遜的ASIC將穩步上升，對營收貢獻有望達2,000億美元。
預期其關鍵供應商，未來將會有強勁的挹注。目前預估亞馬遜的營收將在2025年成長約70%，並成為緯穎最大的客戶。
GPU部分，大摩表示，緯穎目前正與Meta和YTL等客戶討論GB200 NVL72 上的合作潛力。若能取得訂單，將為貢獻每股純益(EPS) 6元至6.5元。
另外，一般伺服器方面，大摩表示，一般伺服器需求明年將持續維持年成長。
根據最新調查。由於多家ODM廠商在工程資源上受到限制，並將資源優先用於AI伺服器專案，因此認為緯穎有望受惠於轉單效應，預期此次份將有不錯的成長。
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