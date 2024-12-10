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台積電營收公告及除息前股價跌 是否再拚「秒填息」？

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台積電本周四（12日）季配息除息，每股將配發現金股利4元，10日將先公11月營收，股價卻是開低的表現，但盤中仍企圖守住5日線；不過，內外資法人仍是看好台積電，給予「優於大盤」或「買進」評等，外資目標價最高上看1,540元，內資最高則是1,450元，市場預期台積電再次「秒填息」機率高。

美股周一下跌，輝達（NVIDIA）因大陸官方宣布對該公司展開反壟斷調查後下跌2.6%，拖累費城半導體指數下跌0.8%；台積電ADR周一下跌1.9%，收在199.17美元，一連兩個交易日下跌，較台北交易溢價20.2%；台積電10日以1,070元開出，下跌5元，一度拉至平盤1,075元，盤中低點則下滑至1,060元，下跌15元，盤中影響大盤指數約120點。

台積電將在12日季配息除息，每股配發現金股利4元，預計將發出總規模1,073億元的股息；台積電下次除息第3季的季配息將拉升至4.5元，為首度季配息4.5元；法人預估台積電今年度全年配息有望從17元起跳，另外，法人推測，隨著台積電營收獲利提升，2025-2026年現金股息分別將為20元至24元起跳。

統計顯示，台積電2019年採季配息以來，多能快速填息，前一次除息隨著美股科技股表現強勢，在除息當天便填息；法人認為，近期美股波動大，台積電ADR股價修正整理，除息當日填息外部變數增加，實際當日能否快速秒填息仍看美股臉色；在外資普遍肯定台積電長線結構成長動能下，市場預期台積電再次「秒填息」機率高。

台積電 除息

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