川普2.0政策刺激 價值股與小型股潛力受矚目

富蘭克林坦伯頓基金集團每月公布的美國經濟儀表板追蹤三大類共十二項美國經濟指標，11月數據顯示，失業金申請、薪資成長、商品、利潤率、信用利差維持在「擴張」的綠燈，營建許可、零售銷售、卡車運輸、貨幣供給維持在「謹慎」的黃燈，就業信心、ISM新訂單、殖利率曲線維持在「衰退」的紅燈，整體燈號連續六個月亮出「擴張」的綠燈。

富蘭克林證券投顧表示，放眼2025年第1季，市場將迎接川普2.0的全球新氣象，預期在川普傾向放鬆監管及推動減稅等親商政策引領下，有利美國經濟及企業獲利表現，美國資產仍將穩居投資主流，核心配置建議首選美國平衡型、美國非投資等級債及複合債券型基金，網羅收益、川普紅利及聯準會降息行情，股市布局建議兵分三路，除創新科技產業型基金之外，建議可增加美國價值型基金、美國小型股票型及公用事業/基礎建設產業型基金，卡位川普政策紅利，美國以外市場首選印度和日本股市，參與其結構性改革機會。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞．修茲指出，過去一年來經濟衰退並未出現，美國經濟反而實現了軟著陸，而擴張步伐可能會延續至2025年，因將受到川普勝選以及共和黨橫掃國會帶來的財政刺激、聯準會轉向降息週期的貨幣刺激等順風提振。

傑佛瑞．修茲進一步分析，過去幾年美國經濟增長主要受到四項關鍵影響：強勁的美國消費者、生產力提升、堅實的財政刺激、不斷增長的勞動力供給，放眼未來，前三項可能在2025年保持不變，而第四項可能會面臨壓力，但不足以破壞2025年的經濟擴張。

美國消費者方面，薪資增長和廣泛的就業機會幫助提高了勞工收入，隨時序接近2025年，此一趨勢似乎大致保持不變，如：10月平均時薪年增4%，1年前為4.3%。

生產力方面，美國非農勞動生產力在過去幾季保持強勁，恢復到與1950-2009年平均值一致的水準，而非金融海嘯後的水準。

財政刺激方面，共和黨完全執政為透過預算和解程序實施減稅打開了大門，這代表2025年的財政刺激前景應有利於經濟增長。

移民減少方面，近年來移民成了經濟實力的來源，預計川普上任後將採取行動減緩移民進入美國，但這將降低創造就業的速度，並對2025年經濟增長構成壓力。