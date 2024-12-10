川普首次執政期間台股行情熱 這兩類股漲幅驚人

美國總統大選落幕，川普預計在明年1/20就任美國總統。近日他宣布將對關稅及半導體產業等議題，制定相關政策，使台股持續震盪。但回顧上次川普執政期間，台股卻繳出亮眼成績，尤其是科技股表現最佳，統計半體類股及電子零組件類股的報酬率分別達272.35%、138.67%，在川普上次報政期間漲勢驚人。

統一投信表示，台股短線受到川普政策不確定性影響而震盪，但股市走勢將回歸基本面。台股基本面穩健，加上聯準會降息循環的資金利多，後市表現可期。

據彭博統計川普首次執政期間，台灣加權指數報酬率達98.44%，OTC指數也有67.96%。以類股來說，表現最佳的前十大類股，報酬率都在6成以上。其中，科技股作為受到中美貿易戰影響最大的產業，當時股價出現劇烈震盪，但因產業成長趨勢不變，使半導體及電子零組件類股報酬率高達272.35%及138.67%；水泥、電器電纜及資訊服務類股，也在景氣帶動下，報酬率分別達到81.88%、81.28%及80.8%。

統一投信表示，投資人可以利用主動式基金，參與台股牛市行情。統一台灣動力基金投資範圍包括電子、傳產及金融，類股輪動時，能掌握各產業投資機會。遇到市場變化時，基金經理人也能透過靈活調整投資組合，降低單一產業風險。投資人還可以採分批進場或定期定額，進一步分散投資風險，並逐步累積投資部位。

統一台灣動力基金經理人張哲瑋表示，受惠出口表現佳及民間投資動能回升，台灣主計總處上修今明兩年經濟成長率。輝達財報表現優異、展望偏向樂觀，有利台股相關供應鏈營運。

張哲瑋強調，在基本面支撐下，台股有望延續多頭走勢。AI族群看好伺服器供應鏈，包括晶圓代工及相關零組件，部分IC設計服務類股也有落後補漲機會，消費性電子族群看好摺疊手機供應鏈。聯準會降息也有望帶動消費需求緩步回升，使非電族群受惠。

張哲瑋表示，AI需求拉升使先進製程產能維持滿載，有利相關供應鏈營運，包含ODM、散熱及滑軌。GB200已經步入小量量產，預計明年第1季放量，將為相關族群營收帶來正面挹注。GB300開始導入不同的架構設計，也讓部分新供應商重新受到市場關注。近期中國市場在政府補助利多帶動下，手機相關需求回升，惟後續仍需關注川普關稅政策影響。但摺疊機市場仍具備高成長潛力，明年有望持續受惠大廠新產品發表。