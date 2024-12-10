富達：降息預期升高 有利美、日金融股
美國整體就業市場好壞參半，美國聯準會（Fed）在18日降息1碼（即0.25個百分點）的機率上升至86%，美國10年期公債殖利率下滑，公司債利差持續縮窄。法人預期，長期利率走高，搭配經濟溫和成長，有利金融股表現。
富達指出，美國共和黨大獲全勝後，投資人期待美國長期利率提高、政府放鬆監管並採取其他有助經濟成長的措施，有望為金融業帶更好的產業前景。另外，日本金融業也可望受惠長期利率走升。
至於日本金融股，富達分析，日本薪資上揚，帶動通貨膨脹與經濟溫和增長，使日本央行更有升息空間，進而帶動日本金融股的表現。
富達認為，金融業的商業模式仰賴經濟成長，且長期利率上升，將擴大金融業的存放款利差，帶來更多獲利空間。富達尤其看好獲利來源廣泛的金融集團。
富達指出，短期利率走低，將推升資產價格，帶動資產管理業者、私募股權與投資平台。長期利率走高，則有助於保險公司降低再投資風險，其儲蓄產品也將更具吸引力，進而提高保費收入。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言