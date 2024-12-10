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富達：降息預期升高 有利美、日金融股

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

美國整體就業市場好壞參半，美國聯準會（Fed）在18日降息1碼（即0.25個百分點）的機率上升至86%，美國10年期公債殖利率下滑，公司債利差持續縮窄。法人預期，長期利率走高，搭配經濟溫和成長，有利金融股表現。

富達指出，美國共和黨大獲全勝後，投資人期待美國長期利率提高、政府放鬆監管並採取其他有助經濟成長的措施，有望為金融業帶更好的產業前景。另外，日本金融業也可望受惠長期利率走升。

至於日本金融股，富達分析，日本薪資上揚，帶動通貨膨脹與經濟溫和增長，使日本央行更有升息空間，進而帶動日本金融股的表現。

富達認為，金融業的商業模式仰賴經濟成長，且長期利率上升，將擴大金融業的存放款利差，帶來更多獲利空間。富達尤其看好獲利來源廣泛的金融集團。

富達指出，短期利率走低，將推升資產價格，帶動資產管理業者、私募股權與投資平台。長期利率走高，則有助於保險公司降低再投資風險，其儲蓄產品也將更具吸引力，進而提高保費收入。

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