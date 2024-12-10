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台股資金重點已轉向2025：聚焦AI、景氣復甦成長股

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
法人分析，資金重點已轉向2025年。圖／聯合報系資料照片
法人分析，資金重點已轉向2025年。圖／聯合報系資料照片

近期美股受多家企業財報與展望利多帶動，維持強勢走勢，台股因與美股連動性強，亦連日上漲。法人分析，資金重點已轉向2025年，市場聚焦具有成長動能的企業。AI依然是2025年最具確定性與成長性的應用，尤其AI伺服器相關產業，隨著雲端服務業者持續擴大資本支出，相關供應鏈受惠明顯。

台股短線上，法人表示，AI伺服器零組件中的BBU族群受到關注，因高階AI伺服器對電源需求提升，AES-KY（6781）與順達（3211）等個股成為交易重心。中長期而言，AI相關族群仍具高成長潛力，建議投資人逢低佈局具成長性的績優股，特別是IC設計（ASIC及手機晶片）、PC/NB/伺服器組裝與光通訊等族群，這些領域受惠於AI應用的換機潮與規格升級。

此外，傳產股方面，短線可留意建材營造、綠能環保及橡膠族群，中長期則聚焦原物料、車用與綠能重電相關成長股。選股策略上，應以基本面為依據，選擇具穩健獲利能力的公司以降低股價下檔風險。大型股可關注低基期AI權值股，小型股則可尋找具成長潛力或虧轉盈的轉機股，搭配季報年報的基本面分析，適時進行長線布局，並嚴控風險。

AI 伺服器 台股

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