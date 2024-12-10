川普重掌白宮倒數30天 法人說台股不用怕的理由

美中貿易爭取起於川普1.0，川普2.0即將於明年1月20日登場，在正式重掌白宮前，川普陸續發表關稅及半導體產業相關議題，台股持續震盪。法人表示，回顧川普1.0，台股成績亮眼，報酬率98％，尤其是科技類股表現更佳，川普回歸，短期台股受川普政策不確定性影響而震盪，但台股基本面穩健，加上聯準會降息利的資金利多，後市表現可期。

統一投信指出，根據彭博統計川普首次執政期間，台灣加權指數報酬率達到98.44％，OTC指數也有67.96％。以類股來說，表現最佳的前十大類股，報酬率都在6成以上。

其中，科技股作為受到中美貿易戰影響最大的產業，當時股價出現劇烈震盪，但因產業成長趨勢不變，使半導體及電子零組件類股報酬率高達272.35％及138.67％；水泥、電器電纜及資訊服務類股，也在景氣帶動下，報酬率分別達到81.88％、81.28％及80.8％。

統一台灣動力基金經理人張哲瑋表示，受惠出口表現佳及民間投資動能回升，主計總處上修今明兩年經濟成長率。輝達財報表現優異、展望偏向樂觀，有利台股相關供應鏈營運。在基本面支撐下，台股有望延續多頭走勢。AI族群看好伺服器供應鏈，包括晶圓代工及相關零組件，部分IC設計服務類股也有落後補漲機會，消費性電子族群看好摺疊手機供應鏈。聯準會降息也有望帶動消費需求緩步回升，使非電族群受惠。

張哲瑋表示，AI需求拉升使先進製程產能維持滿載，有利相關供應鏈營運，包含ODM、散熱及滑軌。GB200已經步入小量量產，預計明年第1季放量，將為相關族群營收帶來正面挹注。

同時，GB300開始導入不同的架構設計，也讓部分新供應商重新受到市場關注。近期中國市場在政府補助利多帶動下，手機相關需求回升，摺疊機市場仍具備高成長潛力，明年有望持續受惠大廠新產品發表。不過，張哲瑋提醒，後續仍需關注川普關稅政策影響。