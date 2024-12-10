台股下跌44點開23,228點 台積跌5元

台股今（10）日開盤指數為23,228.26點，下跌44.99點。台積電（2330）開盤價為1,070元，下跌5元。

永豐期貨表示，台股上周漲幅已大，加上前高賣壓較重，指數維持弱勢震盪。指數再突破23,000點後，雖然外資期貨空單雖然有所減碼，但卻加碼台指Call的看跌部位，顯示指數上檔壓力較為沉重，短線上再度出現單週千點的漲幅機率不高，觀察後續均線乖離收斂後，指數能否震盪走高。群益投顧表示， 操作題材可留意：長照概念股及資產、公共工程相關概念股。

周一（9日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為44,401.93點，下跌240.59點、跌幅0.54%；S&P500指數下跌0.61%；那斯達克指數下跌0.62%；費半指數下跌0.84%。台積電ADR跌1.9%，收在199.17美元，一連兩個交易日下跌，較台北交易溢價20.2%。

輝達（NVIDIA）下跌2.6%，因大陸官方宣布對該公司展開反壟斷調查後下跌，也拖累科技股，投資人一面留意本周發布的通膨報告。超微（AMD）急挫5.7%，美銀全球研究下調超微的評級。

三大法人周一集中市場合計買超28.1億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超42億元，投信買超13.2億元，自營商（自行買賣）賣超2.5億元，自營商（避險）賣超24.6億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,580口至12,772口，其中，外資淨空單增加1,395口至37,578口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加861口至16,175口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在23,500點，週賣權最大OI落在22,800點 ; 月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在22,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1下降至1。VIX指數下降0.24至18.9。外資台指期買權淨金額-1.2億元 ; 賣權淨金額0.09億元。整體選擇權籌碼面中性。