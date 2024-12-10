無懼歐亞政治風 美股淨流入仍續居冠

無懼歐亞政治風波，全球股市漲勢強勁。回顧全球股票型基金資金流向，至12月4日，美股基金淨流入減緩至81.76億美元、持續居冠，其他股市如全球新興市場、歐非中東等亦轉為微幅淨流入。

安聯投信表示， 美國聯準會(Fed)主席鮑威爾對經濟發表樂觀看法，褐皮書也顯示11月經濟活動略有成長，市場等待即將公佈的非農就業數據，而法國政局因預算之爭陷入動盪，目前可望趨穩。

安聯投信表示，美國續創新高，激勵國際股市；韓國總統尹錫悅3日晚間無預警宣布戒嚴，一度引發國際市場反應劇烈，但數小時後即宣布撤銷戒嚴令，市場情緒回穩。資金重回成長領域，非必須消費、AI強勢走揚。

在經濟數據上， 美國供應管理學會(ISM)數據顯示，11月製造業指數回升至48.4，優於預期，新訂單指數重回50之上；11月非製造業指數降至52.1，略微不如預期。有小非農之稱的ADP報告顯示，美國企業11月新增就業14.6萬人，就業增長主要由教育和醫療服務業貢獻，整體就業市場自今夏降溫後漸趨於平穩。

在亞洲部分，安聯投信表示，經濟數據方面， 中國11月採購經理人指數(PMI)普遍維持50的景氣榮枯線之上。官方製造業PMI微升至50.3、非製造業PMI略降至50.0，財新製造業及服務業皆為51.5。日本10月勞工現金收入年增2.6%，考慮通膨實質現金收入則持平成長，略優於預期。

韓國11月出口年增1.4%，不如上月的4.6%，也低於預期的2.8%，進口則衰退2.4%。台灣發布第三季GDP成長4.17%，優於預期及前期。印度第三季GDP成長5.4%，低於市場預期。

安聯AI收益成長多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)經理人莊凱倫表示，展望2025年，投資人持續於強勢的主題領域尋找成長機會，伴隨企業擴大AI領域投資，近週各主題表現不一，以人工智慧最佳。

莊凱倫表示，儘管市場對川普未來上任後政策前景仍存有雜音，但回歸基本面，AI發展趨勢相當明確且強勁，預期2025年獲利復甦會向更多產業擴散，因此還存在許多有吸引力的投資機會，如果川普降低企業稅率的政策能夠推動，將進一步支持企業表現，同時也可留意政策驅動的利多。

策略上，莊凱倫表示，以多重資產布局，應可是震盪環境中，參與AI投資契機更好的選擇；建議可先留意風險面，不確定性包括關稅、聯準會政策步調和經濟表現，許多挑戰其實一直存在，面對川普2.0，借鏡前次任期經驗，預期消息面會是牽動市場的主因，結合基本面進行檢視，在AI趨勢維持正向前景之下，波動環境或也能提供更好切入點。

台股部分，安聯投信台股團隊表示， 相關調研資訊顯示AI需求仍然強勁，例如美國五大雲端服務供應商資本支出仍積極，預估到2025年第三季將維持雙位數成長。安聯台股投資團隊預估2025年整體企業獲利正成長14% ；其中，電子類股成長動能優於金融傳產，預估全年將成長約27%。

就題材面，安聯投信台股團隊表示，放眼未來一季，可關注包括明年元月上旬開跑的美國CES(消費電子展)、3月中下旬登場的AI晶片巨頭Nvidia年度盛會，屆時可留意新品發表題材有望帶動的AI關注度。另方面，美股正面題材像是因雲端、電商等表現良好挹注財報，以及因應自身需求擴大自研晶片，對ASIC(客製化晶片)加單強勁，以及美國晶片公司財報展望受惠AI、大幅優於預期，全產品線成長，對台股相關網通族群亦帶來正面助益。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，美股短期強弱不一，牽動台股供應鏈表現。譬如Nvidia公布第三季營收創紀錄，但第四季展望不如預期。GB200 AI伺服器開始陸續出貨，下一代GB300預計2025上半年推出，不排除第一季將出現晶片調整期，短線雜音可能干擾市場。

至於市場擔憂美國總統當選人川普上任後的關稅政策，安聯投信台股團隊表示，預期關稅提高難免影響企業，但各品項各公司議價能力、可取代性不同，面臨衝擊程度將有所差異，例如台灣晶圓代工龍頭可採取漲價因應，或針對使用美國廠晶片客戶加收價格等，企業利潤應不至大幅受到影響。