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投資級債續強 新興債淨流出減緩

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
債券基金資金流向（資料來源：美銀、EPFR）
債券基金資金流向（資料來源：美銀、EPFR）

美國服務業擴張速度降溫，債市全面上漲。據美銀引述EPFR統計顯示，上周截至12月4日，投資級債淨流入45.4億美元、非投資等級債淨流出收斂至0.9億美元，新興市場債淨流出金額降溫至2.9億美元。

安聯投信表示，聯準會主席鮑威爾表示美國經濟非常好，重申對降息會謹慎行事，惟美國11月服務業擴張速度降至三個月來最低，使本週美國10年期公債殖利率下跌，各券種皆有所表現，投資級債與新興市場主權債表現相對強勢。

在經濟數據方面，美國供應管理學會(ISM)數據顯示，11月服務業擴張速度來到三個月來最低，就業和訂單指標下滑。ADP報告則顯示，美國企業11月新增就業保持堅挺，最小型企業薪資增速達到兩年來最快；利率政策部分，據最新褐皮書顯示11月經濟活動略有成長，企業對需求前景更加樂觀。

另方面，聯準會11月貨幣政策 會議紀要顯示，在經濟保持穩固、通膨緩慢降溫之際，決策者普遍支持對未來降息採取謹慎態度，聯準會關注核心PCE價格指數10月年增加速上升，進一步支持央行對降息謹慎立場。

安聯投信表示，據聯準會主席鮑威爾表示美國經濟處於相當良好的狀態，並補充說增長比先前預期更為強勁，鮑威爾言論提振風險性資產，進而推升風險債市走高。

展望後市，安聯投信海外投資首席許家豪表示，美國經濟有望實現軟著陸，即使美國股票估值偏高、企業債券利差緊縮、市場波動性異常低且可能出現意外的震盪，我們仍然偏好風險資產。其中，債券部分，短優於長，信用優於利率，如較高息收的風險性信用債。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，利率仍處於相對高檔，企業可透過新發行可轉債來支付較低融資成本，新發債量有望回升，市場也會有更多優質「總報酬型」可轉債可供投資。另方面，企業獲利成長動能可望由先前少數大型科技股撐場，逐漸轉移到其他中小型標的，有利發行可轉債相關企業表現。2025年可轉債報酬可望扭轉2022-2024年期間落後股票情形，接近股票水準，甚至有機會更好。

美國經濟

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