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外資進入12月連6買 法人看好年底作帳行情

中央社／ 台北10日電

進入12月之後，外資已連續6個交易日買超，台股週一上漲79.98點，收在23273.25點，站上所有均線。法人看好歷年12月台股上漲機率高，年底前作帳行情可期，惟得提防政治變數。

投資人靜待本週稍晚將公布的美國重要通膨數據，週一美股4大指數全部收跌。道瓊工業指數下跌240.59點或0.54%，收在44401.93點，標普500指數挫37.42點或0.61%，收6052.85點。

那斯達克指數跌123.08點或0.62%，收19736.69點，費城半導體指數下滑42.46點或0.84%，收5018.84點。

個股方面，中國對輝達（NVIDIA）祭出反壟斷法調查，造成輝達週一股價下跌3.63美元或2.55%，收在138.81美元；超微（AMD）重挫7.72美元或5.57%，收在130.87美元，台積電ADR也下跌3.85美元或1.9%，收199.17美元。

PGIM保德信基金經理人杜欣霈分析，上週台股強彈，化解之前弱勢窘境，外資也回補台股。由於市場對於2025年台股企業評價與獲利能力預估值持續上修，有實質營運表現做後盾。

杜欣霈認為，12月為財報空窗期，根據歷史經驗，12月月線收漲機率高，看好台股至年底前仍有表現空間，不過得提防政治變數。

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