無懼歐亞政治風 美股淨流入仍續居冠

無懼歐亞政治風波，全球股市漲勢強勁。回顧全球股票型基金資金流向，至12月4日，美股基金淨流入減緩至81.76億美元、持續居冠，其他股市如全球新興市場、歐非中東等亦轉為微幅淨流入。

安聯投信表示， 美國聯準會(Fed)主席鮑爾對經濟發表樂觀看法，褐皮書也顯示11月經濟活動略有成長，市場等待即將公佈的非農就業數據，而法國政局因預算之爭陷入動盪，目前可望趨穩。

安聯投信表示，美國續創新高，激勵國際股市；韓國總統尹錫悅3日晚間無預警宣布戒嚴，一度引發國際市場反應劇烈，但數小時後即宣布撤銷戒嚴令，市場情緒回穩。資金重回成長領域，非必須消費、AI強勢走揚。

在經濟數據上， 美國供應管理學會(ISM)數據顯示，11月製造業指數回升至48.4，優於預期，新訂單指數重回50之上；11月非製造業指數降至52.1，略微不如預期。有小非農之稱的ADP報告顯示，美國企業11月新增就業14.6萬人，就業增長主要由教育和醫療服務業貢獻，整體就業市場自今夏降溫後漸趨於平穩。

在亞洲部分，安聯投信表示，經濟數據方面， 中國11月採購經理人指數(PMI)普遍維持50的景氣榮枯線之上。官方製造業PMI微升至50.3、非製造業PMI略降至50.0，財新製造業及服務業皆為51.5。日本10月勞工現金收入年增2.6%，考慮通膨實質現金收入則持平成長，略優於預期。

韓國11月出口年增1.4%，不如上月的4.6%，也低於預期的2.8%，進口則衰退2.4%。台灣發布第三季GDP成長4.17%，優於預期及前期。印度第三季GDP成長5.4%，低於市場預期。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，展望2025年，投資人持續於強勢的主題領域尋找成長機會，伴隨企業擴大AI領域投資，近週各主題表現不一，以人工智慧最佳。

莊凱倫表示，儘管市場對川普未來上任後政策前景仍存有雜音，但回歸基本面，AI發展趨勢相當明確且強勁，預期2025年獲利復甦會向更多產業擴散，因此還存在許多有吸引力的投資機會，如果川普降低企業稅率的政策能夠推動，將進一步支持企業表現，同時也可留意政策驅動的利多。

策略上，莊凱倫表示，以多重資產布局，應可是震盪環境中，參與AI投資契機更好的選擇；建議可先留意風險面，不確定性包括關稅、聯準會政策步調和經濟表現，許多挑戰其實一直存在，面對川普2.0，借鏡前次任期經驗，預期消息面會是牽動市場的主因，結合基本面進行檢視，在AI趨勢維持正向前景之下，波動環境或也能提供更好切入點。

台股部分，安聯投信台股團隊表示， 相關調研資訊顯示AI需求仍然強勁，例如美國五大雲端服務供應商資本支出仍積極，預估到2025年第三季將維持雙位數成長。安聯台股投資團隊預估2025年整體企業獲利正成長14% ；其中，電子類股成長動能優於金融傳產，預估全年將成長約27%。

就題材面，安聯投信台股團隊表示，放眼未來一季，可關注包括明年元月上旬開跑的美國CES(消費電子展)、3月中下旬登場的AI晶片巨頭Nvidia年度盛會，屆時可留意新品發表題材有望帶動的AI關注度。另方面，美股正面題材像是因雲端、電商等表現良好挹注財報，以及因應自身需求擴大自研晶片，對ASIC(客製化晶片)加單強勁，以及美國晶片公司財報展望受惠AI、大幅優於預期，全產品線成長，對台股相關網通族群亦帶來正面助益。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，美股短期強弱不一，牽動台股供應鏈表現。譬如Nvidia公布第三季營收創紀錄，但第四季展望不如預期。GB200 AI伺服器開始陸續出貨，下一代GB300預計2025上半年推出，不排除第一季將出現晶片調整期，短線雜音可能干擾市場。

至於市場擔憂美國總統當選人川普上任後的關稅政策，安聯投信台股團隊表示，預期關稅提高難免影響企業，但各品項各公司議價能力、可取代性不同，面臨衝擊程度將有所差異，例如台灣晶圓代工龍頭可採取漲價因應，或針對使用美國廠晶片客戶加收價格等，企業利潤應不至大幅受到影響。