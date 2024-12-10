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陽光行動／國在山河廢 營建廢棄物濫倒毀國土

投信上周連三賣 布局明年潛力股

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

今年最力挺台股的投信買盤上周連三賣，昨（9）日盤中市場傳出部分投信持續調節，頗有提前結帳意味，不過最終投信仍買超。法人解析，此時多數投信仍在作帳階段，也不排除有部分投信調整投資組合，開始布局明年潛力股，但因投資人不斷買進ETF，增添投信買超動力，整體來說投信仍是持續偏多。

台股昨開高後震盪壓回，午盤數度翻黑，市場傳出繼4至6日三個交易日後，昨日投信持續釋出賣壓，頗有提前結帳意味。

市場專家指出，此時多數投信仍在作帳階段，不排除有部分投信開始調整投資組合，但因台股投資人不斷買進ETF，增添投信買超動力，整體來說投信仍偏多。

觀察12月以來投信買超個股前15名，包括凱基金（2883）、中信金、長榮航、國票金、仁寶、兆豐金、華航、國泰金、永豐金、寶成、元大金、華南金、聯電、統一及國產。有八檔金融股，五檔傳產股以航空股為主，電子股僅兩檔。

台股 長榮航

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