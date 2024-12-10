803億…外資12月天天買台股 市場短線交易氛圍升溫

台股昨（9）日「出中小，拉權值」，外資買超42億元、連六買，買盤積極轉進權值族群，指數震盪收紅，終場上漲79點收23,273點，外資12月以來天天買超，累計買超803億元，推升指數上漲千餘點。法人指出，台股中性偏多，但宜密切關注美國最近將公布的經濟數據。

市場預期美聯準會12月降息1碼機率升高，上周五美股四大指數僅道瓊工業指數小跌，餘均收紅，激勵昨日台股開高94點，盤中最高上漲132點來到23,325點，午盤後獲利賣壓出籠，指數數度翻黑，終場仍上漲收市，漲幅0.3%，成交量略減至3,697億元。

12月來外資連六買

盤面上，集中市場漲少跌多，上漲家數僅291家，下跌家數高達659家；19大類股中航運一支獨秀、大漲3.6%最強勢，電機機械、電子、線纜、金融收紅，餘都下跌。

重量級權值股如台積電（2330）、聯發科（2454）等獲外資買盤加持，分別獲買超4,753張、762張，股價收紅上漲，成為穩盤焦點；千金股漲多跌少，以世芯-KY上漲4.4%最突出，穎崴下跌6.6%最疲軟，AES-KY下跌28元、收992元，檔數減至17檔。

籌碼面來看，三大法人買超26.1億元。其中外資買超42億元，連六買、累計買超803億元；投信賣轉買、買超11.2億元；自營商賣超27.1億元，連三賣、累計賣超50.1億元。至於八大公股行庫則賣超3.2億元。

值得注意的是，外資雖在台股現貨市場持續買超，不過卻在期貨市場加碼放空，台指期未平倉淨空單口數增加1,395口至37,578口，期現貨不同調，避險意味十足。

台股近來表現強勢，市場當沖氛圍增溫，至上周五集中市場當沖比攀升至39.8%、櫃買市場一度衝上近50%，顯示市場投資人居高思危意識轉強，傾向短線交易。昨日集中市場當沖比略降至35.6%，櫃買市場降至40.5%。