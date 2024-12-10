順藥新藥解盲 投資人不埋單

國內生技業歷經多年發展，多家公司成功交出豐碩成果，但若有一家公司公布臨床結果不符外界認知，很容易就會面臨資本市場最嚴格的檢驗，順藥（6535）最近連吞六根跌停就是最典型的案例。

近年，台灣生醫公司中有幾家新藥公司發展的藥物拿下藥證、將產品推進市場，不過受到這些生技股多年的洗禮，不少投資人對新藥公司的遊戲規則愈來愈熟悉，相對也愈來愈專業。進一步說，生技公司必須拿出具體成果，才能說服投資人埋單。

順藥日前公布缺血性腦中風新藥LT3001中國大陸臨床二b試驗結果，雖然公司一再說明這次臨床結果，主要指標是看安全，次要指標才是看療效，且這次試驗設計未包含P值分析。但資本市場顯然對公司說法不買單，過往順藥召開法說會時，管理層給外界的訊息，多半傳達對這項藥物療效的高度期待，也因此順藥的股價自前年起由40多元起漲，最高漲至400多元，市值曾拉升至600億元以上。

另一個案例，北極星藥業的肺間皮癌新藥ADI-PEG 20自前年就順利通過三期臨床試驗，但公司接下來向美國食品藥物管理局（FDA）提出藥證申請一直未有具體進展，該公司股價也被資本市場狠狠的下殺。

另外，包括藥華醫藥與合一生技，兩公司都成功將各自開發的新藥成功推入市場，但是藥華藥也是從今年第1季營收開始有明顯成長時，股價才開始直線上升。