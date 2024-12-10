順藥吞六根跌停 晟德護盤…能否擋住跌勢市場關注

晟德（4123）昨（9）日公告，董事會決議今日起購買轉投資順天醫藥（6535）生技公司股票，以每股150元至225元間，總金額在10億元（含）額度內，視資本市場狀況，於證券交易公開市場購買順藥股票。

順藥11月29日公布缺血性腦中風新藥LT3001中國大陸臨床二b試驗結果，公司雖公告已完成概念性驗證，但僅顯示安全性和初步療效，並未公布療效數據。

順藥臨床結果公告當天（11月29日，周五），晟德與順藥雙雙停牌，由於公告的結果不盡然符合外界期待，因此自12月2日股市恢復交易後截至昨日為止，順藥已連吞六根跌停，股價從解盲停牌前一天的361元，跌到昨日的193元，跌幅達46.5%；六個交易日市值從609億元跌到325億元，蒸發超過280億元。此期間，晟德的股價約從50.6元跌到昨日的43元，跌幅約15%。

對於晟德出面要買順藥股票，業界指出，此舉等同晟德出面為轉投資公司順藥護盤，至於是否能擋得住跌勢，則備受矚目。

針對LT3001中國大陸臨床二b試驗結果，順藥3日曾公告說明，公司尚未取得上海醫藥提供的完整臨床試驗報告，目前僅掌握試驗數據資料。這項試驗為順藥首次進行多劑量第二期劑量探索研究，旨在評估藥物的安全性及探索有效劑量，由於第二期試驗以探索性研究為主，這次試驗對於療效部分並未定統計假設，故無對應之療效統計P值，以符合國際相關法規規範。

順藥並說明， LT3001 作為全新作用機轉的新分子藥物，其與對照組在療效指標上的差異於試驗前屬未知，因此試驗設計未包含P值分析。為進一步探索相關療效，順藥正積極著手規劃第三期臨床試驗，以確定療效及對應的統計顯著性，並作為支持藥證申請的重要數據參考。

有法人報告指出，此次LT3001的二期試驗結果公布，未對療效部分多加著墨和說明，是因為合作夥伴尚須進行智財布局，避談細部療效相關數據，因此引起部分投資人討論，擔憂是否實際數據和公司原先預期的有落差。

但管理層在法說會也確實提及到，在劑量關係、病人族群、有效性、安全性間有滿特殊表現，試驗結果需要再好好解讀，這或許暗示了LT3001在特定族群有較好療效。