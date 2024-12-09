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聯博：2025年看多美國綜合債券及全球非投資等級債

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

聯博集團收益策略總監狄斯坦費（Gershon Distenfeld）表示，展望2025年，全球經濟成長趨緩，通貨膨脹持續下滑，全球主要央行將持續寬鬆政策。資金有望加速流出貨幣型基金，支撐債市。各類債券都有投資機會，尤其是美國綜合債券及全球非投資等級債。

雖然川普勝選引發市場擔憂通膨再起，但狄斯坦費指出，從數據來看，通膨持續降溫、通膨隱憂逐漸消退，基準利率仍可望持續往中性利率移動。市場預期，美國聯準會（Fed）將每季降息1碼（即0.25個百分點），到2025年底基準利率將降到3.5%。

此外，狄斯坦費認為，目前市場仍有超過6兆美元的現金停泊在貨幣型基金。隨著降息延續，資金流出貨幣型基金的情形可能加速，可望支撐整體固定收益市場。

在公債方面，狄斯坦費預期，未來一年，預期短債仍會是殖利率曲線陡峭化的主因，配置中短天期債券較有助於因應利率波動。

在信用債方面，狄斯坦費認為，信用債受惠於三大利多，即評價面、技術面及基本面。投資等級債券以中天期和金融債較具吸引力，BBB等級受惠於升評動能強；投資人在選後逐漸青睞風險資產，使非投資等級債券的資金流量轉佳。

證券化資產與新興市場也具特定投資機會。狄斯坦費以機構不動產抵押貸款證券（MBS）為例，雖然技術面表現不一，但評價仍具吸引力；信用風險轉移債券（CRTs）則持續受惠於強勁的技術面和基本面，包括房價持續溫和成長、成屋庫存吃緊、發行較久的CRTs有效去槓桿等。

至於新興市場，以公司債較具優勢。狄斯坦費分析，不僅因為新興市場企業槓桿比率低於成熟市場企業，且新興市場的投資等級公司債利差更高於美國投資等級公司債。此外，新興市場企業的夏普值也較有吸引力，但須留意地緣政治風險帶來的市場波動。

綜合而言，狄斯坦費表示，考量經濟成長力道分歧與潛在關稅，美債吸引力優於歐債。信用債利差雖仍面臨考驗，但殖利率仍有具吸引力，長期報酬可期。建議投資人，結合美國綜合債券與全球非投資等級債券，不僅可參與市場漲勢，在市場震盪時也能緩衝下檔風險。

債券 美國聯準會

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