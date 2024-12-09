美股續創新高 外資上周買超印度及台股

美股持續創新高，外資對新興亞股轉為買超，上周以買超印度30億美元最多，其次是台股的26.2億美元；賣超則以馬來西亞的1.7億美元最多，其次是南韓的1.6億美元，其他市場的淨流出金額都不到1億美元。亞股上周以台股漲4.1%最強，其次是印尼的3.8%、印度的2.4%，僅韓股收黑，全周跌1.1%。

今年以來，外資對新興亞股以買超南韓38億美元最多，其次是印尼的15.3億美元；賣超則以對台股的176.4億美元最重，再來是泰國的38.6億美元。今年以來，新興亞股仍以台股大漲29.7%最優，再來是印度的12.8%，以南韓跌11.1%最弱。

外資重回印度，推升印度股市持續反彈。群益印度中小基金經理人林光佑表示，市場已陸續消化先前利空消息，資金逐步回補印度。印度整體經濟動能保持強勁，又有政策利多，且今、明兩年獲利成長率預估仍超過14%，優於往年長期均值，都有利於股市，看好金融、資本設備、科技、消費等類股。

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪指出，大盤回檔後，部分個股評價已具吸引力，加上晶圓龍頭大廠的先進製程、先進封裝需求續強，12月指數將維持大區間震盪格局。不過，要留意明年1月川普上任後是否有政策干擾，建議逢回布局基本面佳、評價面合理類股，包括先進製程半導體材料、綠能等。