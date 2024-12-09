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證交所參與金融服務愛心公益嘉年華 以實際行動關懷社會

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
證交所。圖／聯合報系資料照片
證交所。圖／聯合報系資料照片

臺灣證券交易所日前參與金融總會暨臺北市政府聯合主辦的「2024年金融服務愛心公益嘉年華」，以金融知識宣導、慈善公益及金融防詐騙為主題，藉此喚起民眾對金融知識暨防範詐騙的重視，及對社會弱勢族群的關懷。

為響應這個有意義的活動，證交所在「金融教育區」設置攤位，將證券知識、ESG（環境保護、社會責任、公司治理）、投資ETF風險及防範金融詐騙等議題，以寓教於樂的遊戲方式與民眾互動，營造活動的熱烈氛圍，及達到教育宣導效果。

本次園遊會活動規畫「金融教育區」、「愛心公益區」及「美食區」等區域，總計逾145個攤位。

其中「金融教育區」由金融業者及證券周邊機構共同設攤，希望在歡樂的活動中，讓民眾對日趨複雜且多元化的金融知識有更進一步的認識。

證交所將宣傳5D反詐行動、12月2日起零股交易撮合時間由一分鐘改為五秒鐘、零股於12月30日起可為交割借券出借等最新資訊，以達普惠金融宣傳推廣目的。

詐騙

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