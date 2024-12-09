證交所舉辦永續發展委員會暨永續長座談會 深化企業永續治理

為推動資本市場與國際ESG發展趨勢接軌，臺灣證券交易所與櫃買中心持續協助上市上櫃公司永續發展，以達成淨零減碳目標，日前共同舉辦二場次「永續發展委員會暨永續長座談會」，共350位企業代表參加，受到熱烈迴響。

證交所董事長林修銘致詞表示，金管會在2023年發布的「上市櫃公司永續發展行動方案」中，推動上市上櫃公司設置永續發展委員會(永續長)，證交所與櫃買中心今年3月已發布「永續發展委員會組織規程參考範例」，鼓勵設置功能性委員會，協助董事會強化永續治理，透過跨部門溝通和協調整合資源，有助於提升公司治理績效及落實永續行動。

二場座談會分別邀請四家上市櫃公司代表進行專題分享，在「永續發展委員會經驗分享」時段，邀請王道銀行委員林坤正、崑鼎綠能環保委員兼執行秘書張君偉、元大金委員周行一、揚秦國際董事長卓靖倫，說明功能性委員會的實務運作情形，就所屬產業關注的不同永續議題，持續關注ESG法規趨勢，以滿足供應鏈的永續管理需求，並創造企業價值。

在「永續長經驗分享」時段，則邀請東元電機處長施昂廷、佳格食品永續長陳文琪及普萊德科技永續長許華玲，分享永續治理及推展ESG業務的寶貴心得，需要跨部門協力合作，並納入營運活動及決策制定流程，方能落實永續轉型，攜手邁向更長遠的未來。

此外，配合政府打造臺灣成為亞洲資產管理中心政策，證交所旗下臺灣指數公司於會中分享全新規畫的IR議合服務平台（IR Engage），提供法說會服務、ESG資訊加值、IR議合媒合等三大核心服務。

證期局主秘尚光琪期許，IR議合服務平台能促進上市上櫃公司（特別是中小型企業）與投資人間的交流與合作，特別在ESG議題上，協助企業滿足國際投資人的需求，持續深化永續發展，增進投資者信心。

櫃買中心代表也於會中分享永續發展債券的種類、發行流程及發行優勢，協助企業自資本市場籌集資金，來實現永續轉型，同時提供投資者一個明確的途徑，來支持對社會和環境產生積極影響的項目，是能夠同時實現企業及投資人需求的雙贏金融工具。

證交所表示，透過座談會的實務交流和經驗分享，期許各公司在追求財務績效的同時，亦關注ESG議題對企業營運活動帶來的機會和挑戰，期能在綠色經濟發展及永續供應鏈中，持續維持競爭力和發揮影響力，帶動我國綠色成長新動能。