快訊

嘲諷「還活著喔？」母女遭詐雙亡 北市警局長下令：受理警送懲戒法院

內湖母女遭詐…員警曾酸「怎還沒死？」記大過 蔣萬安怒令重新議處

野村：輝達伺服器供應鏈面臨兩大考驗 明年第1季前波動大

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

野村證券在最新的「亞洲伺服器」報告指出，輝達伺服器供應鏈正經歷兩大考驗。首先，從今年第4季到明年第1季，人工智慧（AI）平台將從 Hopper過渡到Blackwell；其次，Blackwell也要經過現實的考驗，包括供應瓶頸、性能、需求等。

野村略微下修輝達2025年及2026年的繪圖處理器（GPU）出貨量，認為輝達將簡化中階產品生產線，因此會降低出貨量但提高平均售價。另外，亞馬遜AWS明年將大舉擴張自有的特殊應用IC（ASIC） AI伺服器，成為一大亮點。

野村認為，直到明年第1季，輝達供應鏈股價的波動將變大，主要是因為市場預期已經很高，且明年第1季 GB200出貨成長緩慢。相形之下，ASIC AI 及一般伺服器短期內的風險調整後回報較高，波動也較小。

在台股中，野村看好台積電（2330）在所有AI平台的強勢地位，也看好緯穎（6669）、緯創（3231）、嘉澤（3533）、奇鋐（3017）、台光電（2383）受惠於在ASIC AI 及一般伺服器的比重較高，且市場預期也較低。另外，鴻海（2317）、廣達（2382）、台達電（2308）、欣興（3037）在Blackwell的比重較多，預期到明年第1季中期到季底比較有表現機會。野村對上述個股都給予「買進」評等。

野村指出，全球AI伺服器營收快速成長，由2023年的380億美元將大增至今年的1,070億美元，年增182%，高於整體伺服器營收年增68%；預估明年更將攀升至2,100億美元，年增96%，高於整體伺服器營收年增58%。

另外，AI伺服器營收占整體伺服器的比重也節節上升，從2022年的18%，成長到2023年的33%，將成長到2024年的56%、2025年的69%。

從出貨量來看，野村預估，今年全球伺服器出貨將成長13%（原先預估10%），明年成長9%（原先預估6%）。AI伺服器出貨占整體伺服器的比重從2022年的1.1%，成長到2023年的3.5%，將成長到2024年的7.1%、2025年的12.5%。

AI 伺服器

延伸閱讀

分析師：輝達Rubin晶片可望提前半年問世 漲勢添柴火

鴻海電芯再2個月開始量產 和碩將在高雄成立500人研發團隊

輝達瞄準東南亞主權AI 攜台鏈衝一波 千億商機來了

全球科技基金 擁利多

相關新聞

外資上周買超台股逾700億元 買超最多是這檔航空股

台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超761.11億元，其中買超華航13.3萬張最多，賣超最多則是鴻準的3.21萬張...

台股上漲79點收23,273點 航運股強勢、台積電收漲10元

台股9日震盪，早盤以23287.79點開出，盤中一度拉升至23325.99點，終場收在23273.25點，上漲79.78...

台股上漲79點 三大法人買超28.16億元

台股9日持續整理震盪，收在23,273.25點，上漲79.98點，漲幅0.34%，成交量3,532.05億元，三大法人買...

美股續創新高 外資上周買超印度及台股

美股持續創新高，外資對新興亞股轉為買超，上周以買超印度30億美元最多，其次是台股的26.2億美元；賣超則以馬來西亞的1....

台股緩步升溫 市場聚焦強勢股、有利挑戰高點

美股在上周勞動市場無虞、報告結果很大程度上符合人們對「金髮女孩」數據期望，使美股由那斯達克指數、標普五百指數也寫下歷史新...

長榮航今年有望賺贏去年、納入0056 股價再創歷史新高

長榮航（2618）今年獲利亮眼，前三季獲利創下史上新高，每股純益3.98元，直逼去年全年的4.01元；加上被富時羅素納入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。