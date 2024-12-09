野村：輝達伺服器供應鏈面臨兩大考驗 明年第1季前波動大

野村證券在最新的「亞洲伺服器」報告指出，輝達伺服器供應鏈正經歷兩大考驗。首先，從今年第4季到明年第1季，人工智慧（AI）平台將從 Hopper過渡到Blackwell；其次，Blackwell也要經過現實的考驗，包括供應瓶頸、性能、需求等。

野村略微下修輝達2025年及2026年的繪圖處理器（GPU）出貨量，認為輝達將簡化中階產品生產線，因此會降低出貨量但提高平均售價。另外，亞馬遜AWS明年將大舉擴張自有的特殊應用IC（ASIC） AI伺服器，成為一大亮點。

野村認為，直到明年第1季，輝達供應鏈股價的波動將變大，主要是因為市場預期已經很高，且明年第1季 GB200出貨成長緩慢。相形之下，ASIC AI 及一般伺服器短期內的風險調整後回報較高，波動也較小。

在台股中，野村看好台積電（2330）在所有AI平台的強勢地位，也看好緯穎（6669）、緯創（3231）、嘉澤（3533）、奇鋐（3017）、台光電（2383）受惠於在ASIC AI 及一般伺服器的比重較高，且市場預期也較低。另外，鴻海（2317）、廣達（2382）、台達電（2308）、欣興（3037）在Blackwell的比重較多，預期到明年第1季中期到季底比較有表現機會。野村對上述個股都給予「買進」評等。

野村指出，全球AI伺服器營收快速成長，由2023年的380億美元將大增至今年的1,070億美元，年增182%，高於整體伺服器營收年增68%；預估明年更將攀升至2,100億美元，年增96%，高於整體伺服器營收年增58%。

另外，AI伺服器營收占整體伺服器的比重也節節上升，從2022年的18%，成長到2023年的33%，將成長到2024年的56%、2025年的69%。

從出貨量來看，野村預估，今年全球伺服器出貨將成長13%（原先預估10%），明年成長9%（原先預估6%）。AI伺服器出貨占整體伺服器的比重從2022年的1.1%，成長到2023年的3.5%，將成長到2024年的7.1%、2025年的12.5%。