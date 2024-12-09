快訊

正妹與閨密出國淪豬仔返台 白狼張安樂出手營救？警方這麼說

山下智久個資遭洩漏…松機貴賓室員工PO社群 營運商證實開罰

年金停砍公聽會 李來希痛批國家「亂撒幣」：退休軍公教哀鴻遍野

順藥連吞第六根跌停 晟德決議最多10億元收購順藥股票

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

晟德（4123）9日公告，董事會決議購買轉投資順天醫藥生技公司股票，以每股150元至225元間，總金額10億元(含)額度內，視資本市場狀況，於證券交易公開市場購買順藥股票。

順藥（6535）11月29日公布缺血性腦中風新藥LT3001中國大陸臨床二b試驗結果，公司雖公告已完成概念性驗證，但僅顯示安全性和初步療效，並未公布療效數據，不符外界期待，因此自2日股市恢復交易後截至9日止，已連吞六根跌停，股價跌幅達87%、收在193元。

針對LT3001中國大陸臨床二b試驗結果，順藥3日曾公告說明，公司尚未取得上海醫藥提供的完整臨床試驗報告，目前僅掌握試驗數據資料。這項試驗為順藥首次進行多劑量第二期劑量探索研究，旨在評估藥物的安全性及探索有效劑量，主要目標為確認試驗藥物的耐受性及劑量範圍，試驗結果已達成設定目標並顯示良好耐受性。由於第二期試驗以探索性研究為主，這次試驗對於療效部分並未定統計假設，故無對應之療效統計 P 值，以符合國際相關法規規範。

順藥並說明， LT3001 作為全新作用機轉的新分子藥物，其與對照組在療效指標上的差異於試驗前屬未知，因此試驗設計未包含P值分析。為進一步探索相關療效，順藥正積極著手規劃第三期臨床試驗，以確定療效及對應的統計顯著性，並作為支持藥證申請的重要數據參考。

順藥

延伸閱讀

幹細胞藥物開發先鋒仲恩生醫 獲國家藥物研發銀獎肯定

晟德、順藥停牌 新藥29日解盲

前高院法官內線交易獲利286萬元 證交法重判3年10月

晟德力挺政府打造健康台灣 獲衛福部頒獎表揚

相關新聞

外資上周買超台股逾700億元 買超最多是這檔航空股

台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超761.11億元，其中買超華航13.3萬張最多，賣超最多則是鴻準的3.21萬張...

台股上漲79點收23,273點 航運股強勢、台積電收漲10元

台股9日震盪，早盤以23287.79點開出，盤中一度拉升至23325.99點，終場收在23273.25點，上漲79.78...

台股上漲79點 三大法人買超28.16億元

台股9日持續整理震盪，收在23,273.25點，上漲79.98點，漲幅0.34%，成交量3,532.05億元，三大法人買...

台股緩步升溫 市場聚焦強勢股、有利挑戰高點

美股在上周勞動市場無虞、報告結果很大程度上符合人們對「金髮女孩」數據期望，使美股由那斯達克指數、標普五百指數也寫下歷史新...

長榮航今年有望賺贏去年、納入0056 股價再創歷史新高

長榮航（2618）今年獲利亮眼，前三季獲利創下史上新高，每股純益3.98元，直逼去年全年的4.01元；加上被富時羅素納入...

台股盤中陷入震盪 台積電漲幅收斂

台股今天早盤上漲百點後，盤中陷入震盪，漲點收斂，而代表中小型股的櫃買指數開高後翻黑。大盤盤中指數為23241.33點，上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。