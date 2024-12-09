券商負責人座談 回響熱

臺灣證券交易所日前舉辦「113年度證券商負責人業務座談會」，會中主管機關、證券周邊單位與證券商董總等負責人就證券市場的發展趨勢、政策方向及監理重點等議題充分交流，逾百位業界負責人參與，回響熱烈。

證交所董事長林修銘感謝全體證券市場參與者鼎力支持，使台股在市場制度持續精進下穩步提升，一度站上24,000點，市值最高達新臺幣77.73兆元；截至11月底日均值達4,175億元，排名穩居全球前十名，市值為第12名。股市熱絡帶動今年證券商獲利表現突出，截至10月底稅後純益874億元，年增達六成。

林修銘說，證交所與櫃買中心已攜手成立「資本市場服務團」，透過緊密合作，積極推動國內外優質企業在臺上市櫃，也將擴大永續發展債券市場商品範疇。

針對不動產投資信託相關議題，未來將與公私部門緊密配合，研議透過REITs及國內債券市場。在交易新制方面，盤中零股自12月2日起撮合間隔從一分鐘，進一步縮短至五秒，以提升交易效率，增加成交機會。並且為提升市場流動性，自11月11日起開放證券商辦理認股借貸業務，將有助於上市櫃公司員工及原股東更方便地參與公司新股的認購，進一步活絡證券市場。

多元化商品創新方面，ETF市場規模今年仍持續顯著成長，同時也為打造亞洲資產管理中心下其中一個重要構面，主管機關已公告開放主動式及多資產ETF，證交所將配合主管機關法規正式公告後，完成修正相關規章及調整相關電腦作業系統，預計明年將有主動式ETF及被動平衡型ETF掛牌交易。

彭金隆致詞時感謝所有證券業者過去一年努力。他表示，我國金融市場安全與發展並進，並具備活力與紀律，獲得消費者及民眾信賴，不僅只為追求安全跟穩定，更以發展為目標，展現的活力與能見度，絕對有機會扮演亞洲資產管理中心的角色。在各方支持下，大家目標一致，將民眾對國家政策觀感能從問號，逐漸轉為逗號，最後變成驚嘆號！