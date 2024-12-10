聽新聞
0:00 / 0:00
就市論勢／貨櫃航運、金融 動能強
盤勢分析
美國拜登的看守內閣意外地持續對中國大陸發動科技戰，加上市場預期中國大陸出口至美國關稅即將跳升，整個市場出現對美國的趕貨潮，美國大型廠商積極在關稅提高前囤貨現象，因此，盤面貨櫃航運與航空個股在股價上具有明顯正面表現。
近日繼S&P 500指數與道瓊工業指數陸續創新高後，那斯達克指數也以創新高方式表現出對川普2.0的正面期待。
投資建議
維持對市場中長期較正面看法，惟在作帳行情中資金移動快速，因此建議部分逢高獲利了結並移轉至還未明顯上漲類股。
台股昨（9）日出現小漲小跌局勢，指數上漲79點，收23,273點。昨日上漲類股包括貨櫃航運5.1%、航空指標2.0%、IP設計指標1.8%；相反地昨日手機出現4.4%的修正、探針卡3.3%的修正、隱形眼鏡3.4%的向下修正。
看好類股包括傳產、金融，以及跌深但具有作帳行情利基類股，建議部分資金轉入前述類股。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言