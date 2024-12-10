就市論勢／貨櫃航運、金融 動能強

盤勢分析

美國拜登的看守內閣意外地持續對中國大陸發動科技戰，加上市場預期中國大陸出口至美國關稅即將跳升，整個市場出現對美國的趕貨潮，美國大型廠商積極在關稅提高前囤貨現象，因此，盤面貨櫃航運與航空個股在股價上具有明顯正面表現。

近日繼S&P 500指數與道瓊工業指數陸續創新高後，那斯達克指數也以創新高方式表現出對川普2.0的正面期待。

投資建議

維持對市場中長期較正面看法，惟在作帳行情中資金移動快速，因此建議部分逢高獲利了結並移轉至還未明顯上漲類股。

台股昨（9）日出現小漲小跌局勢，指數上漲79點，收23,273點。昨日上漲類股包括貨櫃航運5.1%、航空指標2.0%、IP設計指標1.8%；相反地昨日手機出現4.4%的修正、探針卡3.3%的修正、隱形眼鏡3.4%的向下修正。

看好類股包括傳產、金融，以及跌深但具有作帳行情利基類股，建議部分資金轉入前述類股。