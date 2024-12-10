快訊

家裡都是血！苗栗男砍殺母、子反鎖家門墜樓亡 10歲童報警

今明晴暖上看30度高溫 吳德榮：周六首波「強烈」冷氣團機率高

陽光行動／國在山河廢 營建廢棄物濫倒毀國土

聽新聞
0:00 / 0:00

漲勢領先強勢股 法人捧

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股昨（9）日延續價穩量縮格局，多方仍掌發球權，隨盤面類股持續良性輪動，操作宜汰弱留強，專家看好訊芯-KY（6451）、陽明等股價領先大盤越過11月8日高點，並吸引法人青睞的強勢股，將成短多關注焦點。

美國11月非農就業新增22.7萬人優於預期，緩解勞動力市場惡化擔憂，市場押寶美聯準會（Fed）12月降息機率1碼機率從約七成上升至近九成，美股四大指數漲多跌少，台股昨日在外資持續買超下，維持5日線以上震盪換手走勢。

台新投顧副總經理黃文清分析，川普關稅議題、Fed利率決策會議、上市櫃11月營收表現、外資期貨空單為短線多空關注焦點，預料軋空、作帳等效應將有利台股後市震盪偏多，建議逢震盪布局股價表現強過大盤，兼具法人籌碼優勢個股

篩選法人近五日買超逾千張，且股價領先大盤越過11月8日前波高點的強勢指標，包括訊芯-KY、光聖、陽明、亞光、長榮航、金像電、世芯-KY、長榮、台光電、緯穎、華航、宏碁等，昨日漲幅在2.4%至9.9%間，主要分布於人工智慧（AI）供應鏈及航運股。

隨成本持續降低，共同封裝光學（CPO）技術減少信號傳輸過程中延遲效應，提高數據傳輸速率，矽光子逐漸取代銅成為光收發模組採用介質，訊芯-KY掌握博通等美系網通晶片大廠訂單，昨日股價攻頂收271元，改寫波段高點，帶動光聖等個股走強。

個股 台股 長榮航

延伸閱讀

00918、00959B…長天期投等債及高填息ETF分散布局！2025年掌握台股投資機會

0050換股加入航運股未來還會好？現在投資來得及嗎？重點該放在科技股跟台積電

三檔大型 ETF 都愛！陽明盤中跳空大漲衝上80元

永豐投顧：聚焦強勢股 不做無謂等待

相關新聞

803億…外資12月天天買台股 市場短線交易氛圍升溫

台股昨（9）日「出中小，拉權值」，外資買超42億元、連六買，買盤積極轉進權值族群，指數震盪收紅，終場上漲79點收23,2...

投信上周連三賣 布局明年潛力股

今年最力挺台股的投信買盤上周連三賣，昨（9）日盤中市場傳出部分投信持續調節，頗有提前結帳意味，不過最終投信仍買超。法人解...

順藥吞六根跌停 晟德護盤…能否擋住跌勢市場關注

晟德昨（9）日公告，董事會決議今日起購買轉投資順天醫藥生技公司股票，以每股150元至225元間，總金額在10億元（含）額...

順藥新藥解盲 投資人不埋單

國內生技業歷經多年發展，多家公司成功交出豐碩成果，但若有一家公司公布臨床結果不符外界認知，很容易就會面臨資本市場最嚴格的...

13檔營收創高股 聚光

上市櫃公司11月營收密集出爐，部分企業營運強強滾，配合訂單效應加持，截至昨（9）日止，計有緯穎（6669）、智邦、神達、...

漲勢領先強勢股 法人捧

台股昨（9）日延續價穩量縮格局，多方仍掌發球權，隨盤面類股持續良性輪動，操作宜汰弱留強，專家看好訊芯-KY（6451）、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。