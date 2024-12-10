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漲勢領先強勢股 法人捧
台股昨（9）日延續價穩量縮格局，多方仍掌發球權，隨盤面類股持續良性輪動，操作宜汰弱留強，專家看好訊芯-KY（6451）、陽明等股價領先大盤越過11月8日高點，並吸引法人青睞的強勢股，將成短多關注焦點。
美國11月非農就業新增22.7萬人優於預期，緩解勞動力市場惡化擔憂，市場押寶美聯準會（Fed）12月降息機率1碼機率從約七成上升至近九成，美股四大指數漲多跌少，台股昨日在外資持續買超下，維持5日線以上震盪換手走勢。
台新投顧副總經理黃文清分析，川普關稅議題、Fed利率決策會議、上市櫃11月營收表現、外資期貨空單為短線多空關注焦點，預料軋空、作帳等效應將有利台股後市震盪偏多，建議逢震盪布局股價表現強過大盤，兼具法人籌碼優勢個股。
篩選法人近五日買超逾千張，且股價領先大盤越過11月8日前波高點的強勢指標，包括訊芯-KY、光聖、陽明、亞光、長榮航、金像電、世芯-KY、長榮、台光電、緯穎、華航、宏碁等，昨日漲幅在2.4%至9.9%間，主要分布於人工智慧（AI）供應鏈及航運股。
隨成本持續降低，共同封裝光學（CPO）技術減少信號傳輸過程中延遲效應，提高數據傳輸速率，矽光子逐漸取代銅成為光收發模組採用介質，訊芯-KY掌握博通等美系網通晶片大廠訂單，昨日股價攻頂收271元，改寫波段高點，帶動光聖等個股走強。
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